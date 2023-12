3 faits marquants qui annoncent des Golden Globes 2024 historiques

En attendant la cérémonie des Golden Globdes le 7 janvier, la liste des nominés a été dévoilée. Entre la reconnaissance accordée à Lily Gladstone, à « Anatomie d’une Chute » (pourtant boudé par les Oscars) et le retour d’un Barbenheimer – mené par « Barbie », ces nominations ont tout pour attirer notre attention.

Le dimanche 7 janvier 2024 sera placé sous le signe des Golden Globes, qui fêteront cette année leur 81e édition à Los Angeles. La cérémonie récompensera les artistes ayant le plus marqué le cinéma et la télévision au cours de l’année écoulée. Un mois avant le début des festivités, la Hollywood Foreign Press Association a dévoilé la prestigieuse liste des nominé·es, révélant plusieurs nouvelles qui ont non seulement de quoi nous ravir, mais aussi, marquer l’histoire. Voici trois choses à retenir de ce premier épisodes des Golden Globes.

Lily Gladstone devient la première autochtone nominée dans la catégorie meilleure actrice

C’est une évidence pour qui a remarqué combien Lily Gladstone brille dans Killers of the Flower Moon, et c’est aussi historique. L’actrice américaine d’origine autochtone ayant grandi dans la réserve de Blackfeat dans le Montana a jeté une lumière plus que bienvenue sur sa communauté.

Ce lundi 11 décembre, Gladstone est devenue la première nominée autochtone de la cérémonie dans la catégorie de la meilleure interprétation féminine dans un film. Les Golden Globes ont ainsi rendu un premier hommage à sa performance dans le rôle aussi déchirant que révoltant de Molly Kyle, une femme amérindienne survivant aux crimes racistes qui frappent les Osage dans les années 1920 et emporte tous ceux qu’elle aime. Cette nomination est amplement méritée, tant Lily Gladstone est sans doute ce que l’on a préféré dans le film de Martin Scorsese, qui repart néanmoins avec 7 nominations.

Femmes autochtones dans Killers of the flower moon // Source : apple tv

À lire aussi : Killers of the Flower Moon : on a cherché le chef-d’œuvre, on a trouvé un film au racisme insidieux

Anatomie d’une Chute poursuit son incroyable envolée (et on se console des Oscars)

La Palme d’Or de Justine Triet poursuit son inlassable course vers les sommées. Entre un succès critique colossal (le film a rameuté plus d’un million de spectateurs français en quelques semaines) et un triomphe critique (il multiplie les prix en festival), le film poursuit une carrière dont la seule zone d’ombre a des airs d’anomalie. En septembre, on apprenait en effet que le film n’avait pas été sélectionné par la France pour représenter le pays aux Oscars : un choix si incompréhensible que l’on a questionné ses implications politiques.

Sandra hurler dans anatomie d’une chute de Justine trier // Source : Le Pacte

Heureusement, la commission des Golden Globes a remis les pendules à l’heure et rendu au film l’hommage qu’il mérite en le nominant dans quatre catégories parmi les plus prestigieuses de la compétition : celui du meilleur film dramatique, du meilleur film non-anglophone, de meilleure actrice pour Sandra Hüller ainsi que du meilleur scénario. Un palmarès plus qu’alléchant qui nous donne envie de le dire haut et fort : on espère qu’Anatomie d’une Chute gagnera tout. Rendez-vous le 7 janvier.

Barbenheimer a droit à un deuxième round

Il est en haut du classement de nos films préférés cette année et semble aussi avoir conquis les Golden Globes. Parmi la liste de tous les nommés, Barbie est le titre le plus cité avec pas moins de 9 nominations dont celle de la meilleure comédie, de la meilleur réalisation et de la meilleure chanson. La playlist Barbie n’a pas laissé de marbre puisque trois titres du film sont en lice.

À lire aussi : Avant Barbenheimer, ces 8 films que tout oppose se sont affrontés au cinéma

Comme cet été, Oppenheimer tâlonne toujours le blockbuster rose de Greta Gerwig. Le film de Christopher Nolan apparaît quant à lui dans 8 catégories, dont celui du meilleur film dramatique et, comme Barbie, de la meilleure réalisation.

Si Barbie a remporté le premier round, le second tour du 7 janvier pourrait bien rebattre les cartes…

