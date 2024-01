Succession, The Bear, hommage à Matthew Perry… : 4 faits marquants aux Emmy Awards

La prestigieuse cérémonie, sœur jumelle des Oscars pour la télévision américaine, a confirmé le triomphe retentissant des séries The Bear et Succession, qui ont raflé un nombre impressionnant de récompenses. La cérémonie a aussi été l’occasion de rendre un hommage vibrant à la star de Friends décédée récemment, le regretté Matthew Perry.

La 75e cérémonie des Emmy Awards s’est tenue ce lundi 15 janvier, sur la scène du Peacock Theatre à Los Angeles. La cérémonie, qui a traditionnellement lieu en septembre, a eu lieu quatre mois après sa date prévue, après les bouleversements provoqués par les grèves à Hollywood. Après plusieurs mois de suspens, on connait désormais les titres et les noms des stars et des émissions qui ont brillé pendant cette fête célébrant les meilleures émissions et professionnels de la télévision américaine.

Le triomphe de deux séries très remarquées

De cette 75e cérémonie, on retient surtout deux titres. Succession et The Bear, qui ont toutes deux raflé six victoires chacune. Succession est notamment ressortie auréolée de la récompense du meilleur acteur pour Kieran Culkin, meilleure actrice pour Sarah Snook et meilleur second rôle pour Matthew Macfadyen. The Bear, qui nous plonge dans l’univers mouvementé des cuisines de restaurant à Chicago, a été auréolée des prix de la meilleure comédie, de la meilleure réalisation et de la meilleure écriture.

Des protagonistes de la saison 4 de la série Succession, produite par HBO // Source : HBO

Outre ce choc des titans entre Succession et The Bear, la série Netflix Acharnés a également brillé : elle a remporté le prix de la meilleure mini-série, tandis que ses deux personnages principaux, Steven Yeun et Ali Wong, inarrêtable dans leur obsession de vengeance, sont repartis avec les prix d’interprétation.

La chaine HBO a particulièrement brillé : outre le succès de Succession, on note aussi la mise à l’honneur de Jennifer Coolidge, meilleur second rôle féminin pour The White Lotus.

Un hommage émouvant à Matthew Perry

En dehors des paillettes et des bonnes séries, les Emmy Awards ont aussi été l’occasion d’un moment de recueil en hommage au regretté Matthew Perry. L’inoubliable Chandler dans Friends est décédé le 28 octobre dernier, après avoir lutté contre les addictions, la dépression et l’anxiété.

La mémoire de l’acteur a notamment été saluée avec une reprise particulièrement émouvante d’ « I’ll Be There for you », le thème iconique du sitcom, comme l’a rapporté Variety.

L’ôde de Niecy Nash-Betts à elle-même (et à la gloire des femmes afro-américaines)

La plus grande surprise de ces Emmy Awards était sans doute le discours de Niecy Nash-Betts, interprète de Glenda dans la série Netflix Dahmer, consacrée au tueur en série tristement célèbre. Récompensée du prix de la meilleure actrice dans un rôle secondaire dans une mini-série, la comédienne a commencé par remercier le créateur de la Ryan Murphy, sa famille, puis a ajouté : « Et vous savez qui d’autre je veux remercier ? Je veux me remercier moi-même. » Comme le rapporte le Hollywood Reporter, l’actrice a expliqué :

Pour avoir cru en moi, et fait ce qu’on me disait que je ne pouvais pas faire. Je veux le dire à moi-même devant tous ces gens magnifiques. Enfin, j’accepte ce prix au nom de chaque femme noire et racisée qu’on n’écoute pas mais que la police ne cesse de surveiller. En tant qu’artiste, mon travail consiste à dire la vérité au pouvoir, et bébé, je le ferai jusqu’à ma mort.

La comédienne a terminé ce discours qui a de quoi marquer l’histoire des Emmy en trois mots en hommage à sa mère : « Maman, j’ai gagné ! »

Niecy Nash-Betts // Source : Netflix

Atteinte de sclérose en plaques, Christina Applegate nous émeut autant qu’elle nous fait rire

Dans une cérémonie, dont on se réjouit de constater qu’elle a célébré toutes les femmes, qu’elles soient racisées ou handicapées, une standing ovation a provoqué une onde de rires et d’émotions. Star de Mariés, deux enfants Christina Applegate a remis un prix sur la scène du Peacock Theatre. L’actrice munie d’une canne et atteinte de sclérose en plaques a reçu une standing ovation méritée. Avec humour, elle a répondu à ses admirateurs : « Vous vous moquez totalement de moi et de ma maladie en vous mettant debout ! ».

Visiblement émue, la comédienne de 52 ans a confié avec légèreté : « Vous n’êtes pas obligés d’applaudir à chaque fois que je fais quelque chose ». Malgré l’annulation de sa série Dead to me sur Netflix, elle était nommée pour le prix de la meilleure actrice, finalement remporté finalement par Quinta Brunson pour Abbott Elementary.

