Les 12 meilleures séries à voir sur Netflix

Séries politiques, en costumes, de science-fiction : Netflix n’est pas avare en propositions multiples, pour satisfaire tous ses abonnés. La preuve par 12 !

Chaque mois, Netflix ajoute des contenus et en produit de nouveaux, mais en supprime d’autres par ailleurs. Difficile alors de se retrouver dans le labyrinthe des propositions de la plateforme au sigle rouge.

Pour vous aider à y voir clair, on vous guide tranquillement, via cette sélection thématique des 12 meilleurs programmes de Netflix.

Meilleure série historique : The Crown

Les turpitudes de la couronne vous ont toujours fascinées ? C’est normal, vous et nous sommes de parfaites roturières alors les enjeux des reines et autres princesses en détresse, ça ne peut qu’exciter notre curiosité.

The Crown est donc l’objet sériel idéal pour vibrer au rythme des drames royaux.

Attention toutefois, si la série Netflix se base sur la vie d’Elizabeth II, qui règne toujours sur l’Angleterre du haut de ses 95 ans, les éléments du programme sont à prendre avec des pincettes, car The Crown évolue élégamment entre fiction et réalité.

Pour l’heure, The Crown compte 4 saisons disponibles sur Netflix et une cinquième est prévue pour novembre 2022.

Dans la dernière en date, l’intrigue se déroulait évidemment à Buckingham Palace. Terminées les années 1970, bonjour les années 1980 avec l’introduction de personnages qui ont marqué l’histoire et les esprits.

Ainsi, Élisabeth fait face à la Première ministre Margaret Thatcher, tandis que le prince Charles connaît un mariage tumultueux avec Lady Diana Spencer.

Un programme qui se dévore comme du bon pain, et qu’on vous conseille de voir si ce n’est pas déjà fait. D’autant plus qu’au-delà du programme, c’est toute la toile de fond qui passionne, car entre la série et Buckingham, c’est le drama à tous les étages.

Il faut dire que la couronne, qui redoute un peu l’arrivée de la saison 5 car elle prévoit d’aborder le drame Lady Diana et ses retombées sur la popularité de la Reine, a demandé des conseils juridiques pour attaquer la série.

Drama à souhait, on vous l’avait dit !

Le meilleur soap opera en costumes : Downton Abbey

Downton Abbey est une série britannique qui a, à l’origine, été diffusée sur la chaine ITV et a connu un grand succès dans son pays d’origine.

Elle n’a pas tardé, par la suite, à susciter un engouement inattendu aux États-Unis, ainsi que dans le reste du monde.

Ce qui n’a rien d’étonnant car ce soap opera qui démarre en 1912, au lendemain du naufrage du Titanic et se déroule sur 14 années, a tout de la grande fresque historique et romanesque dont on rêve de souper pendant les trop longues soirées d’hiver.

D’autant plus que Donwton Abbey est un véritable univers, qui compte 6 saisons ainsi que 2 films, dont le second sortira le 27 avril prochain.

Si vous n’avez jamais regardé Downton Abbey, voilà une courte piqure de rappel : la famille Crawley vit à Downton, une maison familiale démesurément grande où évoluent également leurs gens de maison.

Ainsi, l’intrigue se divise entre les nobles du haut et les domestiques du bas, et pose la grande question : les scones seront-ils bien prêts à 16h ?

Vous ne pouvez décemment pas vivre sans connaître la réponse. Rendez-vous donc sur Netflix pour tout apprendre des grands suspens de la vie des Crawley.

Meilleure teen-série pédagogique : Sex Education

Otis est un jeune homme dynamique mais un peu timide qui ne se sépare jamais de son meilleur pote Eric, avec lequel il passe le plus clair de son temps au lycée.

Si Otis est vierge, il n’est pas étranger aux mystères du sexe. En effet, sa mère est sexologue, et n’hésite pas à parler de cul ouvertement (pour ne pas dire de manière intrusive) à son fils.

Sa passion est telle que leur maison est pleine de bibelots plus que suggestifs de type grosses statues de bites en bois, de tableaux avec les positions du kamasutra et autres joyeusetés.

Otis a donc grandi en étant encouragé par sa mère à communiquer librement sur ces sujets et sur tous les autres d’ailleurs.

Ce qui ne manque pas de le gêner, bien sûr.

Bref, Otis s’y connait et ça ne tarde pas à attirer l’attention de Maeve, une lycéenne dépeinte comme « rebelle » qui lui propose de monter un cabinet de thérapie sexuelle clandestin au sein même du lycée.

Le concept est simple : des élèves parfois en couple qui se retrouvent en difficultés au lit lui demandent conseil. Conseils qu’il monnaie bien sûr, et dont il partage les gains avec Maeve.

Sex Education, loin des capilotractées Riverdale et autres Elite, est un programme vraiment pédagogique, qui n’oublie pas pour autant d’être vraiment drôle et superbement mis en scène.

C’est LE vrai programme pour ados destiné aussi bien aux principaux concernés qu’aux adultes révolus, dont 3 saisons sont pour l’heure disponibles sur la plateforme et dont une quatrième devrait arriver bientôt !

Meilleure mini-série sociale : Unorthodox

Inspirée des mémoires de Deborah Feldman, l’une des amies de la créatrice de la série, Unorthodox dépeint la communauté juive orthodoxe de New York.

Ainsi, au-delà d’un portrait superbe d’une jeune femme en pèlerinage vers la liberté, cette création Netflix en 4 partie introduit les spectateurs dans ce milieu très clos, et lui apprend quelques unes de ses coutumes, avec pédagogie.

La créatrice de la série, Anna Winger, pose son regard sur cette communauté sans aucun mépris et sans jamais porter de jugement.

En somme, tout ce récit est conté avec beaucoup de délicatesse et de bienveillance.

Évoluant entre passé et présent via pas mal de flash-backs, Unorthodox est hypnotique et bouleversante.

Unorthodox, c’est l’histoire d’une fuite.

Celle d’Esther — incarnée par l’extraordinaire actrice israélienne Shira Haas, vraie révélation du programme — une jeune femme de 19 ans qui seulement munie d’un passeport, d’un peu d’argent et d’une photo quitte un New-York dont elle est originaire et dont elle n’est encore jamais partie.

Derrière elle, elle ne laisse rien, pas un message à son mari qu’elle a épousé un an plus tôt, pas un mot à sa famille, rien.

Une fois arrivée à Berlin, elle rencontre un jeune homme, étudiant dans une école de musique. Esther assiste à l’un des cours de l’établissement, cachée au fond de l’auditorium, et pleure à chaudes larmes. Après le cours, elle félicite son nouvel ami, pour « le plus beau concert qu’elle ait jamais vu ».

Après quelques formalités, elle lui demande si elle peut le suivre dans son activité de l’après-midi, qui consiste à aller se baigner au lac. Elle rencontre alors les amis du jeune homme, et se rend compte que tout ici est bien différent de ce qu’elle connait.

Car Esther n’a pas grandi comme n’importe quelle new-yorkaise.

Non, Esther est née dans une famille de confession juive ultra-orthodoxe de la communauté hassidique de Satmar. Communauté très stricte, régie par beaucoup de règles. Ainsi, elle a appris la musique en secret, et a vécu selon les règles dictées par son milieu, jusqu’à fuir car « Dieu avait de trop grosses attentes pour elle. »

Mais son mari et le cousin de celui-ci apprennent qu’Esther est à Berlin, et sont bien décidés à la retrouver…

La meilleure série testostéronnée : Bodyguard

Bodyguard a enregistré, en seulement quelques semaines lors de sa sortie, un nombre considérable de vues jusqu’à devenir la série britannique la plus regardée de ces dernières années.

D’abord diffusée sur BBC One, le programme a débarqué en 2018 sur Netflix où il a également connu des records d’audience.

L’une des raisons de ce succès est probablement le casting, emmené par Richard Madden, que vous connaissez pour avoir prêté ses traits à Robb Stark pendant quelques saisons de Game of Thrones. Il incarne ici David Budd, vétéran de la guerre d’Afghanistan qui travaille désormais à Londres, à la protection rapprochée de Julia Montague, la Ministre de l’intérieur.

Mais entre les deux, il pourrait vite y avoir de l’eau dans le gaz.

David Budd est en effet sans cesse tiraillé entre ses convictions personnelles et ses fonctions, et pourrait devenir l’ennemi de sa propre cliente.

Car celle-ci était farouchement opposée au conflit pour lequel il s’est battu, alors qu’il faisait la guerre. Un thriller politique plein de rebondissements qui joue sur la tension, le suspens et surtout les biceps de son héros, la raison number one de se jeter sur la série.

Meilleure série criminelle : Mindhunter

Mindhunter suit les péripéties de deux agents du FBI (Jonathan Groff et Holt McCallany) chargés de résoudre des enquêtes épineuses. Pour mieux arrêter les criminels, ils vont devoir les comprendre, se mettre à leur place, afin d’anticiper leurs réactions et leurs actions.

Ce sont des profilers, quoi !

Ensemble, ils imaginent une enquête aux méthodes révolutionnaires et se lancent dans une véritable odyssée pour obtenir des réponses.

Malheureusement arrêtée au bout de seulement 2 saisons, la série de Joe Penhall produite par David Fincher, est un petit bijou pour qui aime explorer le cerveau des pires criminels de notre monde moderne.

Meilleure mini-série dramatique : Le Jeu de la Dame

Sorti le 23 octobre 2020 sur Netflix, Le Jeu de la dame, de son titre français, a séduit les foules en moins de temps qu’il n’en faut pour finir une partie d’échecs.

Porté par Anya Taylor-Joy, Pablo Scola et Vlad Chiriac, et créé par Allan et Franck Scott, ce programme en sept épisodes établit son intrigue en pleine guerre froide.

Beth Harmon, jeune fille de 9 ans, intègre un orphelinat dans lequel elle mène une vie sans jeux, ni sans trop d’amitiés. À l’exception d’une entente quasi-immédiate avec une jeune orpheline « trop noire pour être adoptée », Beth ne fréquente presque aucun autre enfant.

Son bonheur, Beth ne le trouve ni dans l’étreinte d’une poupée ni dans les films projetés le soir, mais dans la cave de l’institut, où un vieux concierge joue seul aux échecs.

Intriguée par cet étrange plateau noir et blanc, la jeune fille délaisse ses leçons pour se réfugier dans l’apprentissage de la tactique avec monsieur Shaibel, pour qui elle développe vite une profonde et inédite tendresse.

Beth devient vite la plus grande joueuse d’échecs du monde.

Un programme résolument addictif et passionnant qui demeure, en dépit de la légende, parfaitement fictif.

Meilleure série inspirée de faits réels : Dans leur regard

Adaptée d’une histoire vraie, Dans leur regard, de son titre français, raconte l’histoire de cinq adolescents noirs et hispaniques accusés du viol d’une jeune femme à Central Park.

Cette affaire qui a ébranlé l’Amérique du début des années 90 s’est révélée être une grossière erreur judiciaire puisque le violeur s’est dénoncé des années plus tard alors que les cinq hommes avaient purgé leur peine.

Co-produite par Robert De Niro et Oprah Winfrey, When they see us fait froid dans le dos et en dit long sur la mentalité des hommes de loi et des politiques de l’époque.

Au casting, vous pourrez retrouver Asante Black, Caleel Harris, Ethan Herisse, Felicity Huffman, Joshua Jackson, Famke Janssen et Vera Farmiga entre autres talents lumineux.

Je ne peux pas vous révéler tous les détails de l’affaire car je veux vous laisser les découvrir vous-même au travers de cette production, donc vraiment, laissez une chance à Dans leur regard, qui est sans doute la meilleure série judicaire qu’on a vue ces dernières années.

Meilleure série politique : House of Cards

Impossible de parler des meilleurs séries disponibles sur Netflix sans citer la première série originale de la plateforme : House of Cards.

Sortie en 2013 elle compte 6 saisons, dont 5 de 13 épisodes et une de 8 épisodes. La dernière, abimée par les accusations d’agression et de harcèlement sexuel qui ont pesé sur Kevin Spacey et qui ont été abandonnées depuis.

House of Cards, c’est l’histoire de Frank et Claire Underwood, un « power couple » à faire pâlir les Obama. Lui, député américain, elle, à la tête d’une ONG réputée, ils allient leurs forces respectives pour accéder aux plus hautes marches du pouvoir.

La série s’ouvre sur l’élection de Garrett Walker, candidat démocrate à la présidence de la République. Frank Underwood ayant largement contribué à cette victoire, il s’attend, comme convenu, à être nommé ministre des Affaires Étrangères.

Stupeur et trahison, c’est la cheffe de Cabinet de Walker (que Frank a lui-même pistonnée à ce poste !) qui lui annonce qu’en fait c’est mort, le Président a besoin de lui au Parlement.

Zéro promotion pour Frank, qui se considère quand même principal artisan de la victoire des démocrates.

Las, notre héros avale l’amer pilule, et promet de se mettre au service de l’intérêt général. Sauf que la vengeance est un plat qui se mange froid… Le couple Underwood se lance alors dans une conquête du pouvoir sans merci.

Un régal de perfidie !

Meilleure série animée : BoJack Horseman

Créée par Raphael Bob-Waksberg, BoJack Horseman est une sitcom animée d’humour noir mise en ligne en 2014 sur Netflix. Elle est composée de 6 saisons et a pris fin en 2019 après un voyage particulièrement drôle et cynique dans le monde parallèle de BoJack.

BoJack, un cheval humanoïde ex acteur de sitcom dans les années 90 tentant de refaire surface en écrivant sa biographie.

BoJack, en pleine dépression, est coincé entre son parasite de colocataire humain et Princesse Caroline, son agent, une chatte persane à fort caractère. Princesse Caroline avec laquelle il a d’ailleurs formé un couple, parce que, après tout, un cheval qui sort avec un chat, pourquoi pas.

À Los Angeles où humains et animaux de tout poil cohabitent, BoJack essaie tant bien que mal de raviver sa gloire passée, allant de désillusion en désillusion.

Avec Rick et Morty, cette série animée est sans doute la plus noire, désespérée et drôle qu’on a vue ces dernières années.

Meilleure série comique : The Good Place

Pour être tout à fait honnête, quand on pense « meilleure série comique » , on pense imméidiatement à The Office. Oui mais voilà, The Office, on en a suffisamment soupé, puisqu’elle est la référence humoristique de 100% des personnes qui peuplent la Terre.

Donc on a finalement opté pour une série un poil moins moins adulée, mais tout de même délicieuse : The Good Place, de l’inimitable Michael Schur

Après avoir été percutée et tuée par un semi-remorque, Eleanor se réveille dans ce qui semble être la vie après la mort.

Lorsque Michael, l’Architecte des lieux, lui apprend qu’elle est au « Bon endroit » compte tenu ses bonnes actions, elle réalise qu’elle a été confondue avec quelqu’un d’autre. L’arrivée d’Eleanor pourrait bien mettre en péril l’équilibre de ce monde où personne ne jure ou ne boit de l’alcool à outrance.

Drôles, tendres, philosophiques, bien qu’un poil redondantes, les 4 saisons de The Good Place font du bien à l ‘âme.

Meilleure série fantastique : Stranger Things

Si la saison 3 s’est avérée terriblement décevante, on ne peut pas enlever à Stranger Things qu’elle combine à la fois la culture pop des années 80, des ados et des créatures crades, ce qui ne peut laisser personne indifférent.

Pour rappel, la première saison s’ouvre sur l’année 1983, lors de laquelle le fils de Joyce disparaît dans des circonstances mystérieuses.

Enquêtant sur sa disparition, les habitants de la petite ville d’Indiana vont rencontrer des phénomènes inexpliqués, et peut-être que la disparition de Will fait partie d’un plan beaucoup plus complexe.

La tête des forces de l’ordre ne semble pas très optimiste. Mais il semblerait que les disparitions se multiplient et que le gouvernement soit impliqué.

Vous avez désormais 12 séries à binger sans plus attendre. Ça tombe bien, c’est le week-end !

Découvrez Netflix à partir de 8,99€ par mois

À lire aussi : Les 6 meilleurs films Netflix (selon moi)