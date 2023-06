Les choses se précisent pour un éventuel reboot de l’une des séries les plus cultes du début des années 2000. Bryan Cranston, bien connu pour son rôle de Hal a révélé qu’il travaillait sur le scénario du retour de Malcolm.

Bryan Cranston, que l’on connaît tous pour son rôle de Hal, et de Walter White dans Breaking Bad a confié qu’il n’en avait pas terminé avec la série Malcolm. L’acteur a confié qu’il travaillait sur le scénario d’une suite de la série culte.

« Un film, une émission ou quelque chose comme ça »

Actuellement à l’affiche d’Asteroid City, le dernier Wes Anderson, Bryan Cranston était invité sur le plateau de l’émission Watch What Happens Live, ce mardi 20 juin. Lorsqu’un fan de Malcolm lui a demandé si les rumeurs sur un retour de la série culte des années 2000 étaient vraies, l’acteur a donné une réponse qui laisse peu de place au doute :

« Oui, je dirais que sur une échelle de 1 à 10, les chances que l’on se réunisse sont à 8. Cela pourrait prendre la forme d’un film ou d’une émission ou quelque chose comme ça. Et oui, nous avons travaillé sur des concepts d’histoires, d’intrigues et d’autres choses dans le genre. »

Hal

Frankie Muniz partant pour un reboot

Œuvre majeure dans l’histoire de la culture pop, Malcolm suivait le quotidien d’une famille de la classe moyenne américaine. Aussi chaotique qu’attachante, la famille était composée du couple Hal et Lois et leurs quatre fils, Malcolm, Dewey, Reese et Francis. La série a été diffusée sur la Fox entre 2000 et 2006, et à partir de 2001 en France.

Malcolm // Source : Fox

Frankie Muniz, qui jouait Malcolm, le narrateur et personnage principal de la série avait déjà évoqué un éventuel retour de la série, confiant à Fox News qu’il aimerait savoir ce que faisait la famille aujourd’hui :

« Lorsque l’on tournait la série, j’étais évidemment un enfant. Nous avons fait sept saisons pour 151 épisodes. Je n’ai jamais regardé la série lorsqu’elle était diffusée, mais je l’ai vue récemment avec ma femme. Les 151 épisodes. J’ai alors réalisé : ‘Wow ! C’était donc ça que nous faisions !’ Je peux maintenant distinguer le fait d’avoir participé à la série et le fait de l’avoir regardée en tant que fan. J’aimerais bien savoir ce que fait la famille à présent. »

Aujourd’hui âgé de 37 ans, l’acteur a même assuré qu’il était « prêt à 100 % » à retrouver le clan Malcolm. On a hâte de savoir si la série sera de retour 20 ans plus tard, avec les acteurs devenus (très) grands !

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.