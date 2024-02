Charge mentale : les pères qui ne savent pas habiller leurs enfants ne sont pas mignons, ils sont toxiques

Les inégalités domestiques reposeraient sur un malentendu : les femmes empêcheraient les hommes de prendre leur place à la maison. La raison ? Ils ne feraient pas les choses comme elles. C’est vrai que beaucoup de papas sont un peu patauds, mais chacun sa façon de faire. Et puis l’important, c’est de participer, non ? Non, au risque de rajouter de la charge mentale à leur partenaire.

“Les mères se prennent trop la tête”, me disais-je à l’époque, en écoutant les daronnes de mon entourage se plaindre de leur partenaire. Comment voulaient-elles que leurs hommes endossent leur part de travail domestique, si elles les en dégoûtaient ?

Persuadée d’avoir trouvé la solution à des millénaires d’inégalités domestiques, je me jurais que le jour venu, je ne serais pas de celles qui reprochent à leur compagnon la tenue du jour d’un enfant outrageusement bigarré.

J’ai perdu mon sens de l’humour le jour où je suis devenue mère. Probablement comme toutes les femmes, qui ne s’attendrissent plus devant les bourdes d’un père pataud. À moins qu’en découvrant ce que s’occuper d’un bébé signifie, les femmes réalisent que ces bourdes mignonnes sont en vérité des déclarations assumées d’incompétence. Le bas de pyjamas à la place du pantalon attendrit tout le monde, mais quand ce sont les pères qui en sont responsables.

Sachez-le : un père moyen est un héros mignon, la mère moyenne, une paresseuse.

Chacun sa technique, tout se vaut (non)

Le patriarcat brandit toujours d’excellentes excuses quand il s’agit de justifier les inégalités domestiques. Une des plus célèbres consiste à déplorer que les femmes ne sont jamais satisfaites par la qualité du travail de leur partenaire et finissent par s’en charger.

Nous sommes tous imprégnés par ce discours, qui n’a jamais levé les yeux aux ciels devant une copine recadrant son conjoint pour un bonnet mal enfilé ?

Mauvaise nouvelle pour tous les pères dont la spontanéité ne saurait se satisfaire des bassesses monotones du monde matériel, il n’existe qu’une seule manière de préparer un biberon ou de fermer une couche. Du moins si l’on veut que le biberon et la couche remplissent correctement leur mission originelle.

Je vous l’accorde, une couche qui déborde, ce n’est pas la fin du monde. Néanmoins, le réveil nettoyage à trois heures du matin, tout le monde veut s’en passer. D’autant plus quand celle qui se lève, ce n’est pas celui qui a changé la couche.

À lire aussi : L’Ifop révèle que ce sont encore les mères qui se lèvent la nuit. Quelle surprise ! (non)

Quand la façon de faire des uns, agrave la charge mentale des autres

Un jour, la puéricultrice de mon fils m’a avertie, l’air affligé, que je n’avais pas prévu de change propre dans le paquetage de mon fils. J’ai répondu avec une tendresse navrée :

“ Oh excusez-moi, c’est mon mari qui a fait le sac ce matin.”

Ce n’était pas vrai. C’était bien moi qui avais préparé les affaires du petit. Je savais pourtant que dans un cas comme celui-ci, le genre du coupable déterminait la nature de l’incident. Une mère qui oublie, c’est un outrage affligeant. Un papa qui oublie, c’est un papa qui a essayé, et on le remercie pour ça. Même si sa femme aurait pu vérifier. On les connaît les papas.



Si toutes les originalités éducatives de ces esprits libres sont accueillies avec un sourire complaisant, ce n’est pas parce qu’ils ont révolutionné la parentalité. C’est seulement qu’à l’arrière, une mère a discrètement été chargée de rectifier le tir. Charge mentale : 1 – Liberté d’esprit : 0.

L’injonction au lâcher prise : l’arnaque fourbe

Nous pourrions décider de ne pas porter attention au regard plein de sous-entendus d’une nounou, ou de notre mère, et simplement “lâcher prise”.

Malheureusement, un enfant est tenu de manger équilibré régulièrement, et les écrans à haute dose sont absolument déconseillés. Si le daron cool consomme le quota fixé, qui se radine avec des haricots que personne n’a envie de manger ? La daronne barbante. Se plaindre qu’un compagnon a “encore filé des frites aux enfants”, ce n’est pas seulement être une marâtre soporifique addict aux brocolis. C’est être une femme qui aurait aussi aimé disposer de l’option frite le lendemain quand lui sera sorti.

Le lâcher-prise, seule solution que l’on propose aux femmes, implique presque toujours de sacrifier un peu de sa tranquillité mentale. Peu importe, cette solution permet aux conjoints de se dédouaner.

Incompétence stratégique ou candeur ?

Quand on voit la nullité crasse de certains hommes, la question se pose : font-ils exprès ? Dans ses publications récentes, le médecin et écrivain Baptiste Beaulieu en vient à supposer que les hommes n’aiment pas les femmes. S’ils ne se le figurent pas si clairement, ils sont beaucoup à manquer de respect à leur famille sous prétexte de « détente » et de n’avoir pas envie de s’enquiquiner dans la vie. On ne peut pas leur reprocher, personne n’aime les contraintes. Certains les détestent tant qu’ils privilégient leur confort au bien-être de leur famille.



La question vestimentaire est un excellent exemple. Beaucoup d’hommes se défendent d’y “connaître quelque chose en fringues” sous-entendu : ce truc de meufs. La plupart de ces hommes ne se baladent pas en short dans la rue en plein hiver, ni ne mettent de doudoune pendant la canicule. Sans vouloir offenser ces mâles virils, la quasi-totalité d’entre eux est même parfaitement capable de coordonner leur tenue, selon ce qui se fait aujourd’hui en matière de tendance. Et lorsqu’on les a rencontrés encore célibataire, on se souvient qu’à l’époque, leur logement était propre et rangé.

Je ne vois qu’une différence entre leurs compétences d’antan et celles d’aujourd’hui, celles d’aujourd’hui ne les concernent pas directement. Elles ne concernent pas leur compagne non plus, mais elle a compris que faire des enfants impliquait qu’on s’en occupe correctement.

Écoutez Laisse-moi kiffer, le podcast de recommandations culturelles de Madmoizelle.