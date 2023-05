Le partage de la charge mentale et parentale est un sujet hautement important pour les couples. Et si vous ne savez pas à quoi ressemble ce qui devrait être la normalité, on a un exemple à vous montrer.

C’est fatigant, de devoir toujours tout expliquer. Mais une fois n’est pas coutume, voir un homme s’impliquer de manière concrète dans la gestion de son foyer, ça ne fait pas de mal.

Un père qui fait sa part dans la maison ? Ce n’est pas trop tôt

Sur TikTok, un père de famille a expliqué comment il préparait son départ de la maison pendant 6 jours, pour que sa compagne, qui devra s’occuper des enfants durant son absence, ne se sente pas débordée.

Dans la vidéo qui comptabilise plusieurs millions de vues, l’homme explique que réduire la charge mentale de sa partenaire n’est pas quelque chose qui se fait uniquement lorsque les deux parents sont présents à la maison, mais aussi lorsque l’un des deux doit s’absenter. Pour ce faire, il décrit les tâches qu’il a accomplies avant son départ :

Nettoyer la maison pour qu’elle soit propre avant de partir

Plier et repasser le linge pour que sa compagne ne soit pas face à un bac plein de linge sale

Préparer les repas des enfants à l’avance

Préparer les tenues des enfants en avance également, en tenant compte de la météo pour que les vêtements soient adaptés aux températures

Réserver une chambre d’hôtel pour sa compagne à son retour, pour qu’elle puisse souffler après avoir gardé et géré les enfants seule pendant les 6 jours

On peut se dire, en regardant cette vidéo : « waw, il ne veut pas une médaille aussi pour avoir fait ce que toutes les femmes font depuis toujours ? » Oui, c’est vrai. Les femmes et les mères ont statistiquement une implication et une charge mentale bien plus élevée que celle des hommes, dans le cadre d’un couple hétéro, et d’autant plus lorsqu’il y a des enfants. On peut rappeler que 80 % des femmes déclarent passer au moins une heure par jour contre 36% des hommes à s’occuper des tâches domestiques.

Mais cette vidéo pourra peut-être, on l’espère, à titre pédagogique, aider les pères qui voudraient bien faire leur part et non pas aider, mais qui ne savent pas par quoi commencer, puisque ça ne leur a pas été forcément enseigné. Aux femmes non plus hein, mais il faut un début à tout.

Ce qui change ici, des vidéos ou des posts sur les réseaux sociaux où l’on peut voir des hommes se mettre en scène pour expliquer qu’ils participent aux tâches domestiques, par exemple avec le hashtag #jesuisviril qui avait provoqué un tollé mérité, c’est que ce TikTok est simple et plein de bon sens. Ce père ne cherche pas à s’attirer des louanges, il explique sa propre organisation, dans un foyer qui semble plutôt bien déconstruit.

L’homme ne s’adresse pas aux femmes en leur disant « hey, regardez comme moi, je ne suis pas comme les autres, #notallmen et tout et tout ». Non. Il dit simplement « je pars 6 jours loin de chez moi, ma femme va tout se taper parce que gérer des enfants, ce n’est pas une sinécure, voici ce que je fais pour alléger ces moments autant que possible ».

Il est simplement dommage, comme d’habitude, qu’il faille qu’un homme s’adresse à d’autres pour que le message passe. Pouvons-nous êtes certaines que cette vidéo aurait eu autant d’impact si c’était sa compagne qui l’avait faite ? Pas sûres. Mais bon, c’est un début. Il faudrait juste passer à la vitesse supérieure maintenant, les gars. En 2023, ça urge.

