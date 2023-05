Voici les 5 vrais émojis que tous les parents attendent, allez hop au boulot les dev !

The New Yorker Cartoons, la page « dessins » du célèbre média américain The New Yorker, propose des idées d’émojis à destination des parents, et ça nous a bien fait marrer.

C’est bien mignon les émojis, ça aide à faire passer toute une palette d’émotions par message, quand on n’a pas les mots. Mais pour les parents, cette palette peut parfois être tout autre. C’est pour cette raison que The New Yorker Cartoons a imaginé des idées d’émojis pour ceux qui ont des valises sous les yeux et qui se demandent 46 fois par jour pourquoi ils n’ont pas mis une capote 9 mois plus tôt.

Des émojis pour décrire le quotidien des parents

C’est chouette d’avoir des enfants, parfois. Il y en a qui sont mignons, qui sentent bon, qui ont même un sérieux sens de l’humour et qui nous permettent de rajouter un peu de paillettes dans nos vies.

Mais aussi parfois, c’est l’enfer. Un enfer bien capté par le média américain qui nous fait sourire et rire un peu jaune, parce qu’on est fatigué et que ça fait du bien de se marrer un peu, entre deux verres de vin enfilés en intraveineuse une fois que les enfants sont couchés.

Vous pouvez en retrouver d’autres sur le site du New Yorker. Je vous présente mon petit préféré qui reflète totalement ma vie actuellement :

Traduction : « S’il te plaît, laisse-moi juste faire caca en paix »

Maintenant que The New Yorker Cartoons et Becky Barnicoat ont dessiné des idées d’émojis qui reflètent pas mal la vie des darons et des daronnes, ils attendent quoi les dev pour passer à l’action et les produire pour de vrai ? Allez, on attend !