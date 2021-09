TEST – Êtes-vous avec la bonne personne pour faire un enfant ?

Et si un test à la con vous permettait de savoir à 100% (ou presque) si la personne avec qui vous êtes est la bonne pour faire un enfant ? Vous n’allez pas être déçue ! (c’est faux)

Pour faire ou accueillir un enfant, quelle que soit la méthode, il est recommandé d’être deux.

Parfois, on est en solo et ça rajoute un level de complexité au bazar, mais si de base on peut être à plusieurs pour enfanter celui ou celle qui va pomper tout le compte PEL les vingt prochaines années, c’est plus pratique.

Mais du coup, comment fait-on pour savoir si la personne qui partage notre vie est la bonne pour se lancer ? Comment être certaine que c’est notre gars ou meuf sûre ?

Eh bien, répondez à ce test absolument pas fiable et complètement couillon, et vous verrez bien.