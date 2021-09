TEST — Quelle bonne résolution de rentrée vite abandonnée êtes-vous ?

Tous les ans, c’est la même chose : la rentrée de septembre charrie son lot de promesses, ses espoirs d’un monde nouveau… et son lot de bonnes résolutions abandonnées fissa. D’ailleurs, laquelle vous correspond le mieux ?

De toutes les périodes de bonnes résolutions qu’on ne tient pas, la rentrée est la pire. Boostée par le repos des vacances, bronzée et pleine d’enthousiasme, on a tendance à se lancer des défis intenables, oubliant la fatigue et la flemme du quotidien.

Mais toutes ces résolutions ne se valent pas, en tout cas en matière d’analyse de vos désirs cachés. Dites-nous tout, nous vous diront quelle résolution de rentrée vite abandonnée vous êtes !

Commencer le quiz ! Le matin au réveil, vous êtes d’humeur : À vous préparer un café ou un thé en chantonnant. Quelle belle journée qui s’annonce ! À regarder votre téléphone dans la minute où vous ouvrez les yeux À grogner jusqu’à midi en espérant que personne ne vous adresse la parole Correct ! Faux ! Continuer >> Au restaurant, vous commandez toujours : la même chose, que vous avez goûtée une fois et que vous avez aimée. le plat du jour, vous êtes beaucoup trop indécise devant la carte et paniquez quand le serveur arrive le plat le plus surprenant, pour le faire découvrir à vos collègues au retour de la pause dej Correct ! Faux ! Continuer >> À chaque rentrée, vous vous achetez : Une paire de chaussures, par amour pour les traditions de septembre Des feutres et cinq carnets, que vous ne finissez jamais de remplir Un écran plat, pour énerver Jean-Michel Blanquer Correct ! Faux ! Continuer >> Quand votre ordinateur bug totalement, votre première réaction c’est de : patienter quelques minutes et voir ce qui se passe, comme une adulte responsable cliquer compulsivement, et éteindre votre ordi à la main en criant « rooooh » googler le bug sur votre téléphone, pour réagir intelligemment Correct ! Faux ! Continuer >> Pour une raison indéterminée, vous devez impérativement offrir un cadeau personnalisé à une amie. Vous choisissez : Un mug orné d’une photo de vous en retour de soirée, yeux vitreux et sourires brights Des chaussettes imprimées de votre tête Une coque de téléphone avec un meme dessus Correct ! Faux ! Continuer >> Enfant, vous aviez hâte de la rentrée pour : retrouver votre bande de potes et débriefer vos vacances découvrir votre nouvelle classe, et sortir enfin vos nouveaux outfits rien, la rentrée c’est nul et votre amour de vacances vous manquait Correct ! Faux ! Continuer >> La sieste pour vous, c’est : plus qu’une habitude : un mode de vie, une passion la pire chose inventée. Si vous vous endormez, vous ne vous réveillez pas avant le lendemain. une pratique qui vous est inutile : pas besoin de sieste quand on dort 8 heures par nuit Correct ! Faux ! Continuer >> Votre grand projet, en ce moment, c’est : d’investir dans l’immobilier avant 2022, même si c’est pour une place de parking passer à une alimentation complètement vegan, vous y pensez depuis un moment commencer une nouvelle activité, pour vous défouler après le boulot Correct ! Faux ! Continuer >> Pour vous, l’odeur des nouveaux départs par excellence, c’est : Le pétrichor, l’odeur qui se dégage après la pluie, en symbole de l’automne et ses promesses L’odeur du café le matin, signe d’une bonne journée qui s’annonce L’odeur d’un livre tout neuf qu’on vient d’ouvrir Correct ! Faux ! Continuer >> À l’arrivée des beaux jours, vous avez tendance : à sortir tous les soirs, pour compenser les longs mois de déprime hivernale à faire le tri dans vos possessions et dans votre appart : vous adorez le grand ménage de printemps à prévoir vos vacances d’été, pour les faire arriver plus vite Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats TEST — Quelle bonne résolution de rentrée vite abandonnée êtes-vous ? Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter Chargement…

