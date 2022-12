TEST : Quelle fêtarde du Nouvel An êtes-vous ?

Team soirée jusqu’au bout de la nuit ou plutôt team couchée à 22h après avoir regardé Les enfants de la télé ? Faites le test !



Allez-vous fêter ça en grandes pompes avec tous vos potes ? Allez-vous enfiler votre plus beau pyjama et déguster une bonne bouteille de vin devant Netflix ? Ou encore, allez-vous être coincée dans le métro à 23h59 comme chaque année en essayant de rejoindre votre soirée numéro 3 ?

Grâce à ce test de qualité, élaboré avec soin, nous vous aidons à vous découvrir et à déterminer quelle fêtarde du Nouvel An sommeille en vous, cotillons inclus.

Attention, on n’est pas le gouvernement hein, mais on vous rappelle que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé (et qu’il faut manger 5 fruits et légumes par jour, même si généralement ce ne sont pas les pommes et les brocolis qui posent problème, le soir du 31).