Faites ce test et on vous dira quelle très mauvaise résolution prendre pour 2022

Chaque année, c’est la même chose : on se jure de changer ses vieilles habitudes pour devenir une meilleure personne, et on finit immanquablement par tenir à peine quelques jours. Cette fois, quelle mauvaise résolution allez-vous prendre pour le Nouvel An ?

C’est scientifiquement prouvé (enfin j’imagine) : rares sont les personnes à vraiment tenir leurs bonnes résolutions jusqu’à les inscrire durablement dans leur style de vie pour le restant de leurs jours.

Alors que le Nouvel An approche et qu’on fait mentalement le bilan de son existence, vous réfléchissez peut-être ou non à prendre de nouvelles bonnes habitudes ? Voici donc un test pour vous aider à démarrer l’année non pas du bon pied mais avec honnêteté. L’heure du reality check a sonné !

Avant un date, vous êtes du genre à… vous préparer longuement pour finalement arriver en retard essayer plein de tenues et vous détester longuement devant le miroir penser que c’est cuit d’avance, avoir la flemme d’y aller, mais il faut bien tenter dans l’espoir de trouver la bonne personne, hein Correct ! Faux ! Continuer >> Sur YouTube, votre plaisir coupable, c’est plutôt… les vidéos de meufs à la vie parfaite, qui font mille projets, et paraissent parfaitement organisées en toutes circonstances (mention spéciale, si elles ont un bullet journal) les vlogs que vous suivez comme une téléréalité et les storytimes pleines de drama les vidéos de nutrition et de fitgirls qui vous donnent l’impression de faire du sport par procuration les vidéos de développement personnel et/ou de doctor love Correct ! Faux ! Continuer >> Pour une soirée resto entre copines, vous êtes plutôt… celle à qui on donne une fausse heure longtemps à l’avance parce que tout le monde sait que vous arriverez en retard celle qui a toujours mille dramas à raconter parce que votre vie c’est Netflix celle qui cupabilise de chercher sur la carte l’option la moins calorique l’air de rien Correct ! Faux ! Continuer >> L’activité parfaite pour un date selon vous, c’est… une galerie ou un musée. Comme ça, si vous arrivez en retard, la personne aura quand même quelque chose à regarder pour s’occuper un verre dans un bar que vous connaissez bien car vous aimez ce qui est familier être surprise donc vous laissez à la personne l’embarras du choix Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous cherchiez un appartement, l’endroit le plus important à étudier selon vous serait… la salle de bain la cuisine la chambre à coucher où vous pourriez caser toutes vos fringues où vous pourriez caser votre bureau Correct ! Faux ! Continuer >> Si vous étiez une soupe, vous seriez… une fondue savoyarde un velouté de légumes réconfortant digne d’une mamie gourmande et chaleureuse un bouillon healthy ou une soupe à base de lentilles riche en protéines vous détestez la soupe car tout est mélangé et vous préférez quand vous pouvez tout distinguer clairement Correct ! Faux ! Continuer >> Partagez le quiz pour voir vos résultats ! Partager sur Facebook Inscrivez-vous pour voir vos résultats Voir mes résultats Faites ce test et on vous dira quelle très mauvaise résolution prendre pour 2022 Vous êtes %%personality%%. %%description%% Mais vous êtes aussi %%personality%% %%description%% Partager sur Facebook Partager sur Twitter ↺ REJOUER ! Chargement…

Alors, êtes-vous étonnée du résultat ? Étiez-vous encore dans le déni ? Pensez-vous que d’autres de vos potes devraient faire ce test fissa pour en sortir également ? Dans tous les cas, je vous souhaite de joyeuses fêtes, prenez soin de vous, de vos proches, et… à l’année prochaine !

Pardon, c’était trop tentant.

Crédit photo de Une : pexels-julia-larson-6113201