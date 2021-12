Robe, combi ou pantalon, le velours reste l’allié parfait des fêtes de fin d’année

Flemme de réfléchir à quoi porter pour les fêtes de fin d’année ? Le velours reste la matière par excellence, parce qu’elle tient chaud, flatte la plupart des morphos, et passe aussi bien devant belle-maman qu’au Nouvel An ! La preuve par 13.

À quelques jours du réveillon de Noël, vous ne savez toujours pas quoi mettre ? C’est clairement le moment de retourner vos placards pour voir ce qui y traîne. Parfois, il suffit d’une nouvelle façon d’accessoiriser telle combinaison oubliée ou telle robe déjà maintes fois portée pour se renouveler. Surtout si vous trouvez… du velours !

Accessoiriser autrement, échanger avec des potes, ou de la seconde main

Pour accessoiriser autrement ce que vous avez déjà, vous pouvez par exemple tenter de ceinturer une combi d’un joli foulard en soie à l’imprimé colorée pour lui apporter une touche d’élégance supplémentaire. Ou ajouter d’énormes colliers par-dessus une robe du quotidien dans laquelle vous savez que vous vous sentez bien.

Existe également l’option d’appeler une ou deux personnes ayant à peu près la même morpho que vous pour leur proposer d’échanger quelques tenues. Peut-être que telle pièce que vous avez marre de porter leur fera une super tenue pour le réveillon de Noël tandis qu’elles vous prêteront un look flamboyant idéal pour votre Nouvel An.

Si malgré ces astuces simples qui coûtent peu de temps (et rien au porte-monnaie ni à la planète) vous souhaitez quand même acquérir une nouvelle tenue, l’option de la seconde main s’avère risquée mais se tente quand même : en boutiques physiques, ou alors en organisant une remise en main propre fissa auprès de particuliers trouvés sur Vinted par exemple !

Enfin, reste l’option du neuf. Et en ce moment, dans les boutiques de première main qui ont l’avantage d’avoir pignon sur rue et des cabines d’essayage où enfiler différentes tailles et modèles afin de trouver ce qui nous convient le mieux, on trouve beaucoup de velours. Comme chaque fin d’année, en fait…

Pourquoi le velours reste la matière star des fêtes, d’année en année ?

Et pour cause : le velours est doux au toucher, et chaleureux au porter, donc parfait pour festoyer collé-serré par temps froid ! (Même s’il vaudrait mieux se tenir éloigné les uns des autres dans un endroit ventilé en respectant les gestes barrières car la pandémie continue d’être de la party, hélas.)

Réalisé à l’aide d’une machine à tisser à deux systèmes de chaînes qui permet d’obtenir une couche de structure et une deuxième tissée en bouclettes rasées pour le velouté, le velours apporte de la profondeur et de la douceur à une tenue.

S’il forme de multiples raies, on parle alors de velours côtelé, qui affine la silhouette. En bouclettes denses et uniformes, il est dit palatine (ou panne de velours) et se la joue grand soir.

Mais il peut aussi s’afficher plus joueur et décadent, en version dévorée (ou crushed velvet en anglais) : c’est quand il forme des amas irréguliers (car ses bouclettes sont alors orientées et rasées dans des sens différents), qui réfléchissent différemment la lumière. Cela crée un effet usé par le temps (et c’est dans cette version destroyed que je le préfère, personnellement, comme vous pouvez le voir dans le vlog de Madmoizelle au Halloween Festival 2021 du Manoir de Paris).

Bref, doux, chaleureux, versatile, le velours n’est pas réservé aux profs de maths et d’histoire géo du collège-lycée. Il sait parfaitement s’avérer lumineux pour les fêtes de fin d’année, aussi bien devant belle-maman que pour le Nouvel An !

13 pièces afin de jouer sur du velours pour les fêtes de fin d’année

Robe courte effet velours nouée à la taille — Closet London Plus — 82,99€.

Robe fourreau mi-longue en velours à col bénitier — Asos Design Curve — 47,99€.

Robe en velours côtelé à col camionneur — Promod — 29,95€.

Robe crayon asymétrique à détails froncés et torsadés en velours — In The Style Plus — 44,99€.

Jupe portefeuille longueur genoux en velours côtelé — Karl Marc John — 42,50€.

Crop top en panne de velours dévoré — Promod — 19,95€.

Débardeur en velours — Guess — 49,90€.

Salopette en velours finement côtélé — Promod — 49,95€.

Robe en velours lisse à franges — La Redoute Collections — 59,99€.

Robe nuisette en panne de velours dévoré — Promod — 35,95€.

Veste blazer en velours lisse brillant — La Redoute Collections — 69,99€.

Pantalon avec une ceinture ton sur ton et une coupe droite, en panne de velours — Promod — 49,95€.

Baskets en velours — Bons Baisers de Paname — 70€.

