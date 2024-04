Comment prolonger la durée de vie d’un soutien-gorge avant qu’il ne soit trop abîmé ?

Si vous vous demandez combien de temps vous pouvez garder un soutien-gorge avant qu’il ne soit trop abîmé, cela dépend de plusieurs facteurs. Qualité de fabrication, entretien et lavage avec les bonnes méthodes, mais aussi taille de la poitrine en fonction de son volume, taille de bonnet et poids… Décryptage en vidéo.

En fonction des vêtements, il est plus ou moins évident de savoir combien de temps les garder avant qu’ils ne soient trop abîmés. Pour les soutiens-gorge, cela vous semble peut-être plus compliqué. Leur but étant de soutenir la poitrine, s’ils sont trop usagés, ils peuvent causer des problèmes de posture ou de mal de dos.

C’est pourquoi il importe de s’interroger sur la durée de vie d’un soutien-gorge : quand est-il trop tard ? Quand vaut-il mieux en changer pour son confort, protéger son dos, et l’hygiène ? Plusieurs critères comptent, comme l’illustre cette vidéo TikTok de manière assez exhaustive et précise.

@mmetoutlemonde_lingerie Réponse à @Yellow 🟡 une vrai réponse de politicienne 😅 j'espete avoir été complete ! #reponse #reponsecommentaire #tips #astuce #conseil ♬ son original – MmeToutlemonde Lingerie et Fit

Combien d’années peut-on garder un soutien-gorge avant qu’il ne soit trop abîmé ?

Sur TikTok, @mmetoutlemonde_lingerie qui s’occupe d’une boutique de lingerie en Bourgogne spécialisée en grande taille et bonnet profond l’explique très bien. Bien entretenus, en tournant entre plusieurs modèles de bonne confection, on peut garder ses soutiens-gorge des années. Facilement une dizaine d’années pour les petites poitrines, et plutôt 5 ans pour les poitrines plus volumineuses.

La durée de vie d’un soutien-gorge dépend de la taille de la poitrine

Le premier critère est la taille de la poitrine. Si on a une petite poitrine, les seins pèsent moins lourd dans les bonnets et tirent moins sur les armatures, donc le soutien-gorge durera plus longtemps que si on a une forte poitrine, plus lourde.

Un soutien-gorge dure aussi plus longtemps selon la qualité de confection

Le deuxième critère est la qualité de confection du soutien-gorge. De façon générale, on peut se dire que les marques chères font des modèles de meilleure qualité que celles à petit prix, low cost, bas de gamme, mais ce n’est pas forcément le cas. En tout cas, ce qui est certain, c’est qu’il vaut mieux se tourner vers des enseignes spécialisées en lingerie, avec un vrai savoir-faire. Plutôt que celles qui prétendent tout maîtriser, du prêt-à-porter à la maroquinerie, en passant par les sous-vêtements.

Une bonne confection (comme chez Aubade, Darjeeling, RougeGorge, Cleo, Elomi, Fantasie, Freya, Panache ou encore Sculptresse) va durer plus longtemps qu’une fabrication bas de gamme. S’acheter un soutif de marque low cost comme Primark ou d’ultra fast fashion comme SHEIN fait moins mal au porte-monnaie au moment de l’achat, certes. Mais ça peut vite nous coûter cher si on doit s’en racheter tous les ans. C’est pourquoi investir dans de la belle lingerie de qualité, et bien l’entretenir, permet de s’en servir plus longtemps, et donc peut finalement revenir moins cher. Tout est une question de bon rapport qualité-prix.

Prolonger la durée de vie de ses soutiens-gorge en tournant entre plusieurs

Le troisième critère qui compte dans la durée de vie d’un soutien-gorge, c’est la fréquence de port. « Combien avez-vous de soutiens-gorge pour changer ? », demande ainsi @mmetoutlemonde_lingerie dans sa masterclass TikTok. Plus l’on a de modèles de soutiens-gorge chez soi entre lesquels tourner, plus chacun pourra durer longtemps, puisque sera moins sollicité. Tourner entre plusieurs soutiens-gorge permet donc de rendre service à sa poitrine, son dos, et même son porte-monnaie. Si on tourne seulement entre deux ou trois modèles, ils s’abîmeront beaucoup plus vite que si on tourne entre une dizaine de soutiens-gorge.

Bien entretenir son soutien-gorge en prolonge la durée de vie

Le quatrième critère pour prolonger la durée de vie d’un soutien-gorge, c’est l’entretien de lavage, évidemment. Un lavage à la main les abîme moins qu’un passage en machine à laver, a fortiori sans filet à linge ni programme délicat ou lingerie. Et le pire ennemi des soutiens-gorge (et même des vêtements en général) reste le sèche-linge.

Si vous tenez à les laver en machine, pensez donc à mettre vos soutiens-gorge agrafés (pour éviter qu’ils ne s’accrochent entre eux), dans un filet, dans un programme délicat (ou spécial lingerie, si vous avez), à froid (maximum 30°C), et à l’essorage minimum (800 tours, idéalement).

Côté séchage, il vaut mieux faire sécher ses soutiens-gorge à plat, sur une serviette, pour en prolonger la durée de vie, et ainsi les garder des années sans qu’ils soient trop abîmés.

