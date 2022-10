Lingerie après un cancer du sein : où trouver des soutiens-gorges post-mastectomie ?

En ce mois d’octobre rose pour la prévention du cancer du sein, mais aussi pour tout le reste du temps, voici une sélection de soutien-gorge, bralette, brassière, et autres tops post-opératoires pour accompagner au mieux l’après mastectomie.

Suite à un cancer du sein ou en prévention, on peut avoir à une ablation de cette partie du corps. Après cette opération, il convient de porter des vêtements conçus spécifiquement pour accompagner la période de convalescence, que le corps médical recommandera. Après quoi, on peut reporter de la lingerie conventionnelle, certes, mais elle n’est pas toujours adaptée à la nouvelle forme de la poitrine, avec un sein ou les deux en moins. C’est pourquoi des marques se sont spécialisées en lingerie post-mastectomie, qui permettent de sublimer l’absence d’un sein ou deux, ou de la cacher avec ou sans prothèse.

La marque Les Monocyclettes permet par exemple, de créer un soutien-gorge qui répond au mieux à ses besoins et ses envies. On peut porter un mono-bonnet plat ou profond d’un côté, et rien de l’autre côté, ou un autre mono-bonnet plat ou profond, agrémenté d’une prothèse ou non. De quoi se créer un soutien-gorge presque sur-mesure, résolument asymétrique. D’autres marques comme Etam, Rougegorge, Oysho, La Redoute Collections, Amoena, Anita-care, Sans Complexe, Megami ou encore Cosamia proposent elles aussi, des soutiens-gorges, bralettes, brassières, ou tops adaptés aux femmes ayant recouru à une ablation d’un ou deux seins.

Sélection de lingerie spéciale post-opératoire de mastectomie

Soutien-gorge mono-bonnet profond — Les Monocyclettes — 59 €.

Soutien-gorge post operatoire ecru — Rougegorge — 36,90 €.

Triangle post-mastectomie sans armatures — Etam — 29,99 €.

Soutien-gorge post-opératoire — Oysho — 39,99 €.

Soutien-gorge grande taille en dentelle avec poches pour prothèse — Les Monocyclettes — 99 €.

Post-op brassière — Rougegorge — 36,90 €.

Soutien-gorge post-opératoire en dentelle recyclée — La Redoute Collections — 19,49 €.

Soutien-gorge post-mastectomie sans armatures coques fines — Etam — 32,99 €.

Soutien-gorge sans armatures — Amoena via Oncovia — 33,90 €.

Mono-bonnet profond pour poitrine — Les Monocyclettes — 59 €.

Brassière post-opératoire blanc — Rougegorge —36,90 €.

Soutien-gorge emboitant dentelle — Dim — 33,90 €.

Soutien-gorge Théraport ouvert devant Blanc 2161 — Amoena via Comptoir de vie — 37,80 €.

Triangle post-mastectomie sans armatures — Etam — 32,99 €.

Soutien-gorge pour prothèse sans armature — Amoena via Oncovia — 59,90 €.

Top-bandeau en dentelle — Anita-Care via FélineLingerie — 26,91 €.

Soutien-gorge foulard post-op — Rougegorge — 36,90 €.

Soutien-gorge post-opératoire coton bio — Sans Complexe — 30,25 €.

Soutien-gorge avec poches ouverture devant — Cosamia via FélineLingerie — 57,51 €.

Soutien-gorge post-mastectomie coques fines en microfibre — Etam — 32,99 €.

Soutien-gorge pour prothèse — Amoena via Oncovia — 64,90 €.

Soutien-gorge post-mastectomie – Amoena via Monoprix — 43,96 €.

Soutien-gorge post-opératoire en coton bio — Cœur de Lys — 62,90 €.

Soutien-gorge pour prothèse — Megami via Oncovia — 38,50 €.

Bustier pour prothèses mammaires — Anita-Care via FélineLingerie — 44,01 €.

Crédit photo de Une : Dim ; Les Monocyclettes ; Etam.