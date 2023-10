Une approche féministe du cancer pourrait sauver 800 000 femmes par an

Dans une étude publiée le 26 septembre dans la revue The Lancet, des chercheur•euse•s de 185 pays plaident pour une « approche féministe » en matière de recherche, traitement et prévention du cancer, alors que celui-ci tue 2 à 3 millions de femmes chaque année.

Le féminisme peut-il sauver des vies ? Si vous en doutiez encore, la revue scientifique The Lancet le confirme : dans une nouvelle étude, relayée par le Guardian, elle montre comment une « approche féministe » du cancer permettrait d’éviter le décès de 800 000 femmes par an.

Les inégalités de genre ont un impact négatif sur la prévention et le traitement des femmes

Cette étude transdisciplinaire se fonde sur les travaux de chercheur•euse•s dans 185 pays et fait appel à des experts en épidémiologie, oncologie, prévention, études de genres, droits humains, économie…

Les résultats de cette enquête « intersectionnelle » montrent que le patriarcat « infuse les soins, la recherche et l’élaboration des politiques en matière de cancer ». Résultat, faute d’avoir accès à un diagnostic précoce et à une prise en charge optimale, des centaines de milliers de patientes « meurent inutilement ».

Autre conséquence des biais sexistes qui gangrènent le milieu médical, l’accent est mis sur les cancers dits spécifiquement « féminins » (cancer du sein et cancer du col de l’utérus), car ceux-ci relèvent de « la santé reproductive ». Pourtant, le cancer du poumon et le cancer colorectal figurent parmi les trois premières causes de décès dus à la maladie, selon les chercheurs de The Lancet, mais ils restent un angle mort de la recherche, du traitement et de la prévention.

Peu de femmes dans des postes à responsabilités

Les inégalités entre les sexes entravent également la progression professionnelle des femmes dans la recherche, la pratique médicale et les excluent des processus d’élaboration de politiques de santé publique sur le sujet, ce qui renforce l’absence de prévention et de soins adaptés, abonde le rapport.

« Il est également nécessaire d’examiner de plus près les causes et les facteurs de risque du cancer chez les femmes, car ils sont moins bien compris que les facteurs de risque du cancer chez les hommes », résume le Guardian.

The Lancet préconise donc « une approche féministe » qui prendrait en compte le sexe et le genre dans toutes les politiques et lignes directrices en matière de cancer. L’étude prône aussi une sensibilisation accrue des femmes aux facteurs de risques et symptômes du cancer ainsi qu’un accès plus équitable au dépistage précoce, au diagnostic et au traitement du cancer.