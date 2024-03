Les femmes boivent trop et de plus en plus, une nouvelle étude montre les graves conséquences sur leur santé

Selon une étude publié par Kaiser Permanente Northern California, plus les femmes ont une consommation excessive d’alcool, plus elles sont à risque d’avoir une maladie coronarienne.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, et des médecins nous le démontrent quotidiennement. Selon une nouvelle étude de Kaiser Permanente Northern California, les femmes jeunes ou d’âge moyen qui boivent en moyenne plus d’une boisson alcoolisée par jour seraient plus susceptibles de développer une maladie cardiaque que les celles qui boivent moins.

50% de plus de risque de développer une maladie coronarienne

Et pour cause, le participantes à l’étude qui ont déclaré boire huit boissons alcoolisées ou plus par semaine sont 33 à 51% plus susceptibles de développer une maladie coronarienne. Tandis que les femmes qui boivent de façon excessive – soit trois boissons alcoolisées par jour – sont 68% plus susceptibles de développer une maladie coronarienne que celles qui boivent avec modération, affirme la recherche.

Pour effectuer cette étude, les auteurs ont utilisé les données de 432 265 personnes, âgées de 18 à 65 ans. Parmi elles, environ 243 000 hommes et 189 000 femmes ont rempli des évaluations de routine entre 2014 et 2015, dans lesquelles elles ont consigné leur consommation d’alcool. Les chercheurs ont ensuite examiné les diagnostics de maladie coronarienne parmi les participants au cours des quatre années suivantes.

Au cours de cete période d’étude, 3 108 participants ont reçu un diagnostic de maladie coronarienne. Des niveaux plus élevés de consommation d’alcool étaient associés à une incidence plus élevée de maladies coronariennes. Les hommes et les femmes qui ont signalé une consommation excessive d’alcool épisodique, ou une consommation excessive d’alcool, faisaient partie de ceux qui comportaient le risque le plus élevé.

Les femmes boivent de plus en plus

Des chiffres qui inquiètent, car en France, la part de femmes âgées de 35 à 55 ans déclarant avoir consommé de l’alcool tous les jours au cours des douze derniers mois a subi une hausse entre 2017 et 2021, passant de 22,3% à 27,9 %, affirmait une étude de Santé Publique France publiée en janvier dernier.

« Il y a une prévalence croissante de consommation d’alcool chez les femmes jeunes et d’âge moyen, car les femmes peuvent se sentir protégées contre les maladies cardiaques jusqu’à ce qu’elles soient plus âgées, mais cette étude montre que même dans ce groupe d’âge, les femmes qui boivent plus que la quantité recommandée d’un verre par jour ou ont tendance à boire de façon excessive sont à risque de maladie coronarienne », a écrit Jamal Rana, cardiologue au Permanente Medical Group et auteur principal de l’étude.

En janvier 2024, Madmoizelle avait rencontré deux femmes anciennes alcooliques et aujourd’hui sobres. Leur témoignage sincère bouscule beaucoup d’idées reçues qu’on a sur l’alcoolisme au féminin.

