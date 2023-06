Une étude met en lumière les causes de l’infarctus chez les femmes

Selon une étude française, la génétique semblerait largement expliquer une forme d’infarctus qui touche principalement des femmes de moins de 60 ans.

Non, le cholestérol, le diabète ou encore le surpoids ne seraient donc pas la cause principale d’infarctus chez les femmes. Selon une étude française menée par la généticienne Nabila Bouatia-Naji et rattachée à l’Inserm et l’Université Paris Cité, les causes de la SCAD, la dissection spontanée de l’artère coronaire, serait en partie due à la génétique.

Ce syndrome méconnu est une cause d’infarctus, dont neuf victimes sur dix sont des femmes âgées entre 40 et 60 ans, bien qu’elles soient en bonne santé. Mal comprise, cette maladie reste souvent sous-diagnostiquée, l’infarctus touchant selon l’imaginaire collectif, en grande partie des hommes âgés ou en surpoids.

À lire aussi : Les symptômes de la crise cardiaque sont différents chez les femmes

La génétique comme origine

Ainsi, selon l’étude, la mauvaise résorption de l’hématome serait une cause d’origine génétique de ce type d’infarctus, inconnue jusqu’à présent, selon ces résultats. « Cela ouvre des pistes pour de futurs traitements médicamenteux » s’est réjouit Nabila Bouatia-Naji auprès de l’Agence France Presse.

Pour mener cette découverte, l’équipe scientifique menée par la généticienne a comparé les donnés génétiques de plus de 1 900 patients et d’environ 9 300 personnes non-malades. Elle s’est également basée sur une méta-analyse de huit autres études. Cette découverte pourrait permettre d’améliorer la prévention chez les femmes, notamment plus jeunes. Cela pourrait également permettre d’identifier les patientes plus à risque, et de permettre une meilleure prise en charge de cette maladie.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.