Ces 2 erreurs alimentaires qui perturbent votre niveau d’énergie

Vous sentez-vous souvent fatiguée ? Vous avez parfois l’impression que votre niveau d’énergie est instable durant la journée ? Votre alimentation y est peut-être pour quelque chose.

Mais pourquoi est-on aussi fatigué alors qu’on est enfin en été et qu’on devrait pourtant redoubler d’énergie pour profiter de la (si courte) période estivale. Oui, nous sommes déjà le 9 juillet. Qu’est-ce qui nous fatigue ? L’approche des vacances et la perspective d’une pause ? Un emploi du temps surchargé ? Et si c’était la faute de notre alimentation ? Un article du site Study Finds propose un éclairage intéressant. Et pour cause : il existe de nombreux aliments que nous associons à une « meilleure énergie », mais qui peuvent en réalité faire plus de mal que de bien à long terme.

Les boissons énergisantes

Red Bull, Powerade et Monster font partie des boissons énergisantes les plus populaires sur le marché. Elles contiennent toutes de la caféine, mais aussi d’autres éléments, comme du sucre, de fortes doses de vitamines B et des acides aminés comme la taurine. Évidemment, ces boissons peuvent vous aider sur le moment si vous vous avez un coup de pompe. Bien qu’il existe des marques sans sucre, de nombreuses boissons énergisantes sont riches en sucre, ce qui augmente rapidement le taux de sucre dans le sang et fournit un peu d’énergie avant de provoquer une chute de glycémie qui épuise à nouveau votre organisme. Si vous buvez des boissons énergisantes, essayez d’en trouver une sans sucre.

Flo Health : votre allié santé du quotidien Profitez d’un mois d’essai à 1€ sur l’application Flo Health : suivi de cycle menstruel, accès à une vaste sélection d’articles santé, conseils personnalisés et discussions avec une grande communauté. Essayez pour 1€

Les friandises

Biscuits, bonbons, viennoiseries, autant de remontants qui font du bien sur le moment et peuvent apporter un coup de boost, maximum pendant 1 ou 2 heures. Mais comme les boissons énergisantes, ces aliments sont riches en glucides et font monter très rapidement votre taux de sucre dans le sang. Les déséquilibres glycémiques sont la principale cause alimentaire d’instabilité des niveaux d’énergie. Il n’est donc pas idéal d’opter pour des friandises riches en sucre qui favorisent l’addiction. Oui, c’est moins kiffant mais un fruit et un produit laitier, seront bien plus efficaces.

L’alimentation n’est pas la seule raison d’un faible niveau d’énergie. Le stress, le sommeil et d’autres facteurs jouent un rôle dans la fatigue. Cependant, le régime alimentaire peut être intéressant à examiner si vous mangez beaucoup d’aliments ultra-transformés ou si vous consommez un peu trop de boissons énergisantes ou de sucreries.