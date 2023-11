Vous avez peur des punaises de lit ? Découvrez ces 8 autres bestioles qui peuplent (peut-être) votre habitation

Si les punaises de lit vous ont donné des cauchemars ces dernières semaines, attendez de découvrir l’existence de ces autres nuisibles qui ont peut-être élu domicile chez vous. Si c’est le cas, pas (trop) d’inquiétude, on vous donne aussi des solutions pour en venir à bout.

Les mites des vêtements

Répondant au doux nom de Tineola bisselliella, la mite des vêtements est une sorte de petit papillon gris mesurant entre 4 et 9 mm lorsqu’elle atteint sa taille adulte. Très utile dans la nature (elle permet une meilleure décomposition des matières), elle devient un véritable nuisible si elle élit domicile chez vous, et plus particulièrement près de vos vêtements.

Craignant la lumière du jour, elle a tendance à se cacher au fond des armoires et des tiroirs pour pondre. En éclosant, ses larves voraces deviennent un danger pour vos pulls en laine, manteaux et autres écharpes, qu’elles grignotent. Aussi, si vous retrouvez des trous dans vos vêtements, c’est implacable : ce sont des mites qui sont responsables.

Comment s’en débarrasser ?

Pour éviter que des mites des vêtements élisent domicile dans votre penderie, commencez par la nettoyer intégralement : videz tout, passez l’aspirateur sur les étagères ou dans les fonds de tiroir, puis lavez-les avec de l’eau vinaigrée. En cas de suspicion d’infestation, lavez vos vêtements à 60°C en machine et placez les plus fragiles pendant 48 heures au congélateur, histoire de tuer toutes les larves.

Outre les insecticides vendus dans le commerce, vous pouvez aussi utiliser des pièges à phéromones pour les piéger ou placer des morceaux de cèdre dans vos tiroirs, les mites détestent l’odeur de cette essence d’arbre.

Les mites alimentaires

Quiconque a déjà eu ces affreuses bêtes dans les placards de sa cuisine sait à quel point il est difficile d’en venir à bout… Comme les mites des vêtements, les mites alimentaires ressemblent à de petits papillons aux ailes grisâtres qui se nourrissent des aliments secs que vous stockez chez vous, comme la farine, les pâtes, le riz, les céréales, le chocolat… Sans danger pour la santé, elles peuvent toutefois avoir un fort impact psychologique puisqu’elles pondent leurs œufs dans les denrées alimentaires.

Si elles atterrissent chez vous (sans doute transportées depuis le lieu où vous faites vos courses), vous le saurez très rapidement : leurs toiles et cocons tapissent les emballages, et se nichent même dans les bocaux en verre que vous pensez bien fermés.

Comment s’en débarrasser ?

Pour éradiquer ces horreurs, il vous faudra tout vider, jeter tous les aliments infestés avant de nettoyer avec du vinaigre blanc ou, encore mieux, avec un nettoyeur vapeur. Si vous êtes adepte du vrac, on vous conseille vivement d’investir dans des bocaux avec des joints en caoutchouc – les seuls que les mites n’arrivent pas à coloniser.

Vous pouvez aussi disposer des pièges à phéromones ou quelques gouttes d’huiles essentielles (laurier, eucalyptus, cannelle, citronnelle, cèdre et menthe poivrée) au fond de vos placards.

Les charançons

Comme si les mites alimentaires ne suffisaient pas, les charançons sont les autres insectes qui peuvent coloniser vos placards de cuisine.

Mesurant entre 2 et 4 mm de long, ce petit insecte brun et noir est reconnaissable grâce à son espèce de trompe, appelée rostre. Comme les mites, le charançon se nourrit d’aliments secs comme les graines, le riz, la farine, les biscuits, les pâtes… Et aime pondre au fond des paquets mal fermés.

Comment s’en débarrasser ?

Encore une fois, un grand nettoyage de vos placards s’impose pour venir à bout de ces nuisibles. Fermez hermétiquement dans des bocaux à joints de caoutchouc toutes vos denrées alimentaires et, en cas de doute, placez-les 48 heures au congélateur pour tuer les œufs.

Les poissons d’argent

« Oh quel nom poétique », vous direz-vous peut-être. On peut vous assurer que ces bébêtes sont plutôt sorties des Enfers. Certes inoffensives pour l’humain, ces lépismes – c’est leur autre petit nom – se nichent dans les endroits chauds et humides de nos habitations pour dévorer la poussière qui traîne, les moisissures, les miettes, et mêmes les cheveux et autres poils.

En d’autres termes, vous n’êtes pas sans risque de les voir apparaître dans votre cuisine, dans votre salle de bain ou votre buanderie si vous en avez une.

Comment s’en débarrasser ?

Outre les insecticides du commerce, vous pouvez vous tourner vers les huiles essentielles de citron, de citronnelle, d’eucalyptus ou de lavande pour les faire partir. Utilisez-les pures ou diluées dans de l’eau, que vous vaporiserez ensuite dans les endroits qu’elles colonisent.

Les scutigères véloces

Rien que son nom vous donne peut-être des sueurs froides. Et on vous comprend. Ces petits mille-pattes sont communs dans nos habitations mais on tendance à se faire discrets la journée, préférant sortir la nuit pour chasser d’autres insectes.

Mais si vous avez le malheur d’en croiser un, vous risquez d’être surpris.e : comme leur nom l’indique, les scutigères véloces se déplacent vite.

Mais ils sont complètement inoffensifs, et font même la chasse à d’autres nuisibles comme les punaises de lit, les cafards ou les poissons d’argent. Leur présence chez vous indique donc souvent celle d’un autre type d’insectes…

Comment s’en débarrasser ?

Comme les araignées, les scutigères véloces peuvent être la source de phobies. Pourtant, ils sont, eux aussi, plutôt utiles dans une maison… Si vous en repérez chez vous, il faut avant tout rechercher la source de leur présence en trouvant les nuisibles dont ils se nourrissent. En vous en débarrassant, ils s’en iront d’eux-mêmes.

Les cafards

Ceux-là, on ne vous les présente pas, vous les connaissez sans doute déjà. Cachés dans les endroits chauds et humides, mais aussi les placards, les plinthes, les fissures et interstices de murs, ces nuisibles qui sortent surtout la nuit se reproduisent vite et peuvent rapidement faire de votre quotidien un enfer.

C’est pour cela qu’il ne faut pas tarder à agir si vous en repérez chez vous.

Comment s’en débarrasser ?

Comme les autres nuisibles, les cafards sont sensibles aux odeurs fortes comme celles du vinaigre et des huiles essentielles. Vaporisez-en pur ou dilué dans de l’eau dans les coins qu’ils affectionnent, après avoir procédé à un nettoyage minutieux.

Vous pouvez aussi utiliser du bicarbonate de soude pour les éradiquer : mélangez-en à du sucre en poudre pour les attirer. En consommant le mélange, les cafards mourront. Autre astuce : la terre de Diatomée, très efficace pour les éloigner.

Pour éviter d’attirer ces insectes chez vous, nettoyez régulièrement l’intérieur de vos placards, rangez vos denrées alimentaires dans des bocaux hermétiques et sortez régulièrement vos poubelles.

Les drosophiles

Aussi appelées mouches du vinaigre (ou mouches des fruits), ces petites mouches rouges mesurent 1 ou 2 mm de long et sont attirées par les fruits trop mûrs ou abîmés, sur lesquels elles pondent leurs œufs, qui éclosent et se développent en quelques heures. Elles sont très présentes l’été, car elles apprécient les fortes chaleurs et les atmosphères humides.

Comment s’en débarrasser ?

Éliminer les fruits gâtés ou trop mûrs de votre corbeille de fruits est une solution radicale. Pour les tenir éloignées, vous pouvez utiliser une cloche alimentaire et même confectionner un piège : découpez en deux une bouteille et placez le goulot à l’intérieur de la partie inférieure, comme un entonnoir.

Placez dans le fond de la bouteille du vinaigre, du sucre et du liquide vaisselle. Les mouches seront attirées par le vinaigre mais resteront piégées par le liquide vaisselle.

Les sciarides

Connues sous le nom de mouches de terreau, les sciarides sont de petits moucherons d’environ 4 mm de long qui se développent dans les plantes en pot trop arrosées. Friandes de substrats riches en humus et humides, les mouches de terreau y pondent leurs œufs, qui se développent ensuite en l’espace de six semaines en larves, qui dévorent les racines de votre plante.

Non seulement néfastes pour vos belles plantes d’intérieur, elles sont aussi extrêmement désagréables pour l’humain. En pondant en quelques heures 50 à 300 œufs, elles se développent très vite, et risquent de rapidement vous envahir.

Comment s’en débarrasser ?

Pour éviter que les sciarides élisent domicile dans vos plantes chéries, commencez par éviter de trop les arroser. Videz les soucoupes régulièrement et attendez que le substrat soit sec en surface pour leur donner à nouveau à boire.

Si votre plante est infestée, vous pouvez utiliser des huiles essentielles pour faire fuire les mouches de terreau : diluez 3 gouttes d’huile de cannelle et de géranium rosat dans 1L d’eau et utilisez ce mélange comme eau d’arrosage.

En jardinerie, vous trouverez des nématodes auxiliaires, de petits vers parasites qui sont friands de mouches de terreau. Enfin, si votre plante est trop contaminée, le mieux est de la rempoter.

