Coloration : ce blond flatteur sera sur toutes les têtes ce printemps (vous aimez ?)  

À chaque saison sa nuance de blond. Ce printemps, ce sont les mèches dorées et mielleuses de Serena Van Der Woodsen, le personnage de Blake Lively dans la série Gossip Girl qui attire toutes les convoitises.

Gossip Girl est une série qui a marqué son époque et continue de nous inspirer, plus de 10 ans après la diffusion de son dernier épisode. Malgré tout, certains looks et mises en beauté peuvent paraître légèrement obsolètes. Heureusement, les tendances effectuent un véritable turn-over perpétuel, ce qui leur permet de revenir sur le devant de la scène quand on s’y attend le moins. C’est le cas du blond doré de Serena Von Der Woodsen, l’un des personnages principaux de la série abordant la vie de l’élite new-yorkaise. Une coloration douce et mielleuse, qui a de quoi faire parler d’elle.

Qu’est-ce que ce blond a de si particulier ?

La particularité du blond porté par Serena Von Der Woodsen est avant tout son côté chaud. Loin de la coloration froide et peroxydée de Taylor Momsen jouant le personnage de Jenny Humphrey dans la même série, celui de Serena est doté de nuances rousses qui font toute la différence. Particulièrement lumineuse, cette coloration méchée peut matcher avec de nombreuses carnations, des plus claires aux plus foncées. Un atout de taille !

Un blond lumineux qui nécessite peu d’entretien

Selon Lauren Paglionico, maître coloriste et fondatrice de lrn beauty interrogée par le média Byrdie, ce blond serait idéal si vous ne voulez pas passer votre temps à faire des allers-retours chez le coiffeur. Elle explique : « Le blond doré nécessite moins d’entretien et est universellement flatteur. La chaleur qu’il dégage peut matcher avec une large gamme de tons de peau. Il permet également d’apporter un éclat hâlé, qui met en valeur les traits. »

Une belle promesse !

Quelques photos du blond Serena Von Der Woodsen pour vous inspirer

https://www.tiktok.com/@presliewatson/video/7301923363818065195?q=serena von der woodson blonde hair&t=1714388141610

