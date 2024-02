Cet accessoire est sur toutes les têtes à la Fashion Week de Copenhague

La semaine de la mode danoise vient de se terminer. Et si de nombreuses tendances se sont démarquées, c’est surtout ce petit accessoire beauté qui a fait tourner toutes les têtes.

L’année commence sur les chapeaux de roues avec la Fashion Week de Copenhague qui s’est déroulée du 29 janvier au 2 février dernier. Sur toutes les têtes, un accessoire beauté a réussi à se démarquer de toutes les autres tendances du moment. Non, ce n’est pas le ruban, dont les plus petits et grands modèles sont au cœur de l’attention depuis plusieurs mois, mais bien… les fleurs. Roses, bleues, vertes, oranges, jaunes… Quelle que soit leur couleur, ces dernières subliment une coiffure en un clin d’œil. On vous explique.

Les fleurs : cet accessoire romantique qui fait toute la différence

Repérées au défilé parisien Haute Couture de Giambattista Valli, où ces accessoires capillaires ornaient les queues de cheval des modèles, c’est aujourd’hui dans les rues de la capitale du Danemark que ce tic mode est appliqué à la lettre. Pour orner un chignon, une tresse ou encore sublimer des cheveux lâchés, les fleurs apportent cette touche de romantisme qu’il nous faut pour élever un look.

S’il est assez difficile (et inutile) d’utiliser des fleurs fraîches pour parfaire son look, leur version artificielle fait parfaitement l’affaire. En version pince, chouchou ou barrette… la fleur éclot sous toutes les formes et n’est plus seulement réservée aux mariages, baptêmes et autres célébrations du genre. En véritable accessoire de mode à part entière, elle devient plus coquette que jamais et peut se porter en toute occasion. Rose, pissenlit, pivoine… À vous de choisir la vôtre !

Les photos d’inspiration de fleurs dans les cheveux

