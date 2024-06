Acide hypochloreux : quel est cet actif cosmétique qui permet d’éviter les éruptions cutanées ?

Un actif est en train de faire de plus en plus parler de lui, on l’appelle l’acide hypochloreux. Et voici pourquoi c’est le chouchou des dermatologues.

Sur TikTok de nombreuses astuces font le buzz, mais peu d’entre elles sont validées par les experts de la peau. En l’occurence, une TikTokeuse baptisée @tatlafata a partagé en début d’année sur la plateforme chinoise, son secret pour éviter d’avoir des boutons après un long voyage. Son truc ? S’asperger le visage d’acide hypochloreux avant, pendant et après son voyage. Une astuce qui a récolté plus de 5,2 millions de vues. Mais comment fonctionne cet actif qui semble même séduire les dermatologues et surtout comment l’utiliser ? On fait le point.

L’acide hypochloreux en bref

L’acide hypochloreux ne date pas d’hier. Les dermatologues le connaissent bien et le conseillent régulièrement car il permet de combattre les imperfection en ciblant les bactéries, de contribuer à réduire l’inflammation et de favoriser le processus de cicatrisation. Présent naturellement dans notre corps, il est produit par nos globules blancs et dispose d’un faible pH ce qui le rend peu agressif. Par conséquent, même les peaux les plus sensibles peuvent l’utiliser ! Car au-delà de son côté antibactérien, il permet également de renforcer la barrière hydrolipidique de la peau afin de combattre les agressions extérieures qui peuvent, elles aussi, être la cause de l’apparition d’imperfections. En bref, il mérite son gain de popularité d’après le docteur Raj Arora, interrogé par Stylist Uk :

« L’acide hypochloreux est présent dans les produits de soin de la peau depuis plusieurs années et mérite absolument d’être médiatisé car il peut aider à gérer de nombreuses affections cutanées différentes. Ses propriétés anti-inflammatoires sont idéales pour les peaux irritées et fragilisées et pour la cicatrisation des plaies. En clinique, je l’utilise sur la peau après avoir réalisé des injectables, du microneedling et de la radiofréquence pour aider à apaiser l’épiderme et à réduire les risques d’infections post-traitement.»

Comment l’appliquer correctement ?

Comme tout actif cosmétique, il est important de savoir utiliser l’acide hypochloreux correctement afin de ne pas abîmer la peau. Le docteur Arora conseille de l’appliquer sur un visage propre au minimum 30 minute avant le reste de votre routine beauté. Pourquoi ? Elle explique la raison très simplement :

« Si vous utilisez un acide hypochloreux sous forme de spray pour traiter les éruptions cutanées et que vous l’appliquez immédiatement avant d’appliquer le reste de votre routine de soin de la peau, vous désactivez tous les autres actifs comme la vitamine C, le retinol, etc. Au lieu de ça, utilisez le spray et laissez-le sécher complètement avant d’appliquer quoi que ce soit par-dessus ». Vous êtes prévenues.

Attention de ne pas en abuser !

Comme toute bonne chose, il ne faut pas en abuser ! Et c’est pour cette raison que les vidéos montrant des TikTokeuse s’appliquer 10 à 15 fois de l’acide hypochloreux sur le visage (pendant un voyage notamment) n’est pas forcément une bonne pratique à imiter chez vous. Pourquoi ? Tout simplement parce que cet actif peut perturber la flore microbienne de votre peau et engendrer des réactions plus ou moins impressionnantes comme des rougeurs ou des démangeaisons. Selon le docteur Arora, l’appliquer deux fois par jour reste le plus conseillé afin de pouvoir bénéficier de toutes les propriétés de l’actif, sans déséquilibre. Pour commencer, vous pouvez l’utiliser avant votre routine de soin le matin et une seconde fois le soir avant le coucher.

Lors d’un voyage, vous pouvez l’appliquer une fois sur peau propre, mais l’utiliser une dizaine de fois est absolument inutile. Cette pratique vous fera dépenser beaucoup de produit pour rien (et donc d’argent) et mettra en péril l’équilibre si fragile de votre peau… Vous savez tout !

