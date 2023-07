Vacances : 3 bonnes raison de tenir un carnet de voyage 

Vous vous apprêtez à faire ce voyage dont vous rêvez depuis longtemps ? Et si vous teniez un carnet de voyage ? Pour quoi faire, vous dites ? Voici 3 raisons qui pourraient vous donner envie de vous y mettre !

Tenir un carnet de voyage peut être considéré comme désuet et pourtant ! Cette pratique peut être une merveilleuse façon d’emmagasiner des souvenir de vos moments d’évasion, mais pas que. C’est également une démarche qui peut apporter d’autres bénéfices. En voilà 3.

Pour se remémorer ce voyage quand on en a besoin

1 semaine, 15 jours, 1 mois, 1 an ou plusieurs années… Peu importe combien de temps vous voyagez, ce moment loin de chez vous, restera inoubliable. Et si de temps en temps vous aimez vous replonger dans vos souvenir, quoi de mieux que de retrouver le carnet dans lequel vous aurez collecté des billets d’avion, de concerts, d’expositions afin de vous remémorer chaque détail de ce périple. Vous allez également pouvoir relire vos notes, vos états d’âmes, et revivre entièrement cette excursion dans la chaleur de votre canapé douillet.

Pour partager adresses et souvenirs avec ses proches

Un autre avantage à tenir un carnet de voyage est bien sûr de coucher sur le papier les bonnes adresses que vous avez croisé sur votre chemin pendant votre périple. Activités immanquables, restaurants où vous vous êtes régalé, espace de coworking où le café n’a pas le goût d’un jus de chaussette, petits lieux secrets découverts au fil de vos balades… Cette liste peut être très longue en fonction des passions qui vous animent. L’intérêt de coucher toutes ces adresses sur le papier plutôt que de les sauvegarder sur Instagram ou TikTok ? De cette manière, elles ne se perdront pas dans le flot de vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Pour se (re)trouver

Qu’on voyage seul ou accompagné, ce moment passé loin de chez soi peut être chargé de réflexions, de remises en question ou encore de prise de décisions. Que ce soit pour constater le chemin parcouru, pour se replonger dans les réflexions qui ont pu être les nôtres à une époque révolue ou encore pour se retrouver un peu quand le chemin se floute, tenir un carnet de voyage à mi-chemin entre le journal intime et le récit d’aventurier peut-être très utile pour votre vous du futur.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.