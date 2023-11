Selon la science, partager de bonnes nouvelles nous rendrait moins heureux 

D’après une récente étude, ne pas partager les bonnes nouvelles qui ponctuent notre vie boosterait notre énergie et aurait des effets bénéfiques sur notre bien-être. Vraiment ?

Une bonne nouvelle, ça se partage. Si ce sentiment est également le vôtre, sachez que parler à votre entourage des choses bénéfiques qui vous arrivent dans votre vie n’est pas forcément en votre faveur. C’est ce que vient de révéler une nouvelle étude de l’American Psychological Association publiée dans l’édition de novembre du Journal Of Personality And Social Psychology.

Cette dernière a été menée sur plus de 2500 participants qui ont été amenés à vivre une expérience positive et à devoir… la garder pour eux. À l’issue de cette expérimentation, les scientifiques ont découvert que les « patients » se sentaient plus énergiques et en forme lorsqu’ils gardaient leur bonne nouvelle pour eux, aussi bien sur une courte ou sur une longue durée. Comme quoi, il semblerait qu’il n’y ait pas que les secrets négatifs qui ne doivent pas être révélés…

Pourquoi il vaut mieux garder ses bonnes nouvelles pour soi ?

On le dit, il faut parfois garder certaines choses pour soi. D’ailleurs, l’étude montre que sur 14 à 15 bonnes nouvelles reçues, 5 à 6 seraient gardées secrètes. Un chiffre important qui n’en reste pas moins étonnant. Car pourquoi ce qui nous arrive de plus positif, dans un quotidien rythmé par des évènements plutôt tristes et angoissants, devrait rester enfoui au plus profond de nous-même ? D’après l’auteur principal de l’étude, Michael Slepian, cela serait pour rendre sa révélation plus excitante. Il explique :

« Les gens gardent souvent des secrets positifs pour leur propre plaisir ou pour rendre une surprise plus excitante. Plutôt que d’être basés sur des pressions externes, les secrets positifs sont plus souvent choisis en raison de désirs personnels et de motivations internes. Lorsque nous sentons que nos actions découlent de nos propres désirs plutôt que de pressions extérieures, nous nous sentons également prêts à affronter tout ce qui nous attend »

Il s’agirait donc d’avoir une impression de contrôle de nos propres émotions qui nous permettrait d’atteindre un sentiment de bien-être. Selon la même source :

« Avoir plus de temps – des jours, des semaines ou même plus – pour imaginer la surprise joyeuse sur le visage d’une autre personne nous permet de passer plus de temps avec ce moment excitant, même si ce n’est que dans notre propre esprit »

Une étude de plus qui montre que l’esprit humain est finalement bien plus complexe qu’on ne le croit. Et vous, révélez-vous toutes vos bonnes nouvelles à vos proches ou préférez-vous les garder secrètes ?