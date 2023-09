Chaque semaine, Madmoizelle décrypte un mot ou une expression qui fait l’actualité. Aujourd’hui, zoom sur « Octobre Rose » qui débutera dans quelques jours.

Chaque année, ce sont plus de 60 000 nouveaux cas de cancer du sein qui sont dépistés. En France, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme (33 % des cancers féminins). Selon les chiffres de la Ligue contre le cancer, 80 % des cancers du sein se développent après 50 ans et l’âge médian du diagnostic est 64 ans. Pour pousser les femmes à se faire dépister, se tient chaque année la campagne « Octobre Rose ». De quoi s’agit-il et pourquoi est-elle importante ? Éclairage.

Qu’est-ce qu’Octobre Rose ?

Octobre Rose est une campagne annuelle de sensibilisation au cancer du sein. Pendant 31 jours, différents acteurs issus notamment du milieu associatif et médical, sensibilisent le public, informent sur l’importance du dépistage pour détecter les cas le plus tôt possible et collectent des fonds pour la recherche. Le symbole de cette campagne est le ruban rose.

Quand a été créé Octobre Rose ?

La première campagne de sensibilisation au dépistage contre le cancer du sein voit le jour en 1985 aux États-Unis, sous l’impulsion de l’American Cancer Society et de l’entreprise Imperial Chemical Industries. Quelques années plus tard, en 1992, Evelyn Lauder, alors vice-présidente d’Estée Lauder et survivante d’un cancer du sein, crée en collaboration avec Self Magazine l’association « Ruban Rose ».

Comme le retrace le site Predilife, « l’entreprise Estée Lauder distribue alors des rubans roses dans ses boutiques à New-York. La couleur rose a été choisie car c’est une couleur ‘féminine, douce, joyeuse et qui évoque la bonne santé, tout ce que le cancer n’est pas’ », dixit l’association Breast Cancer Action ».

Un an plus tard, Evelyn Lauder fonde « The Breast Cancer Research Foundation » dont la mission est de soutenir l’innovation dans le domaine de la recherche clinique et génétique. Comme le retrace le Dauphiné Libéré, Evelyn Lauder crée alors « une teinte de rose dite ’50’ rebaptisée Pink Ribbon (ruban rose) […] En deux ans, les ventes du rouge-à-lèvres et du blush Pink Ribbon génèrent environ 120 000 dollars pour la Breast Cancer Research Foundation (BCRF). Entre ces ventes et les dons, 900 000 dollars ont été versés ».

Du côté de l’Hexagone, il faut attendre en 1994 pour que la branche française du groupe Estée Lauder s’associe au groupe Marie-Claire pour créer l’association « Le Cancer du Sein, Parlons-en ! ». Celle-ci deviendra, en 2020, « Ruban Rose ».

Pourquoi cette campagne est-elle importante ?

Chaque année, ce sont 62 000 nouveaux cas de cancer du sein qui sont déclarés. Pourtant, selon le dernier sondage de la Ligue contre le cancer publié mardi, on note une baisse constante de la participation des françaises aux campagnes de dépistage depuis 10 ans. À tel point que 12 % de celles en âge de le faire ne se sont jamais fait dépister. Cela représente 1,3 million de femmes entre 50 et 74 ans. « Plusieurs freins traduisent ce chiffre tels que l’absence de symptômes, la peur d’avoir mal, la peur du diagnostic ou encore le manque d’information », selon la Ligue.

Rien qu’en 2022, seul 44,9 % des femmes de cette tranche d’âge sont allées se faire dépister. C’est pour cette raison qu’il est primordial de maintenir un effort de sensibilisation constant, car, comme le rappelle le site de la ligue, on a « 90 % de chance d’être guérie d’un cancer du sein détecté tôt » !

Pour rappel, un dépistage efficace requiert une mammographie répétée tous les deux ans entre 50 et 74 ans. Il est également recommandé, dès l’âge de 25 ans, d’effectuer une palpation annuelle chez un médecin, gynécologue ou sage-femme.