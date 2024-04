PFAS : découvrez dans quels cosmétiques vous pouvez trouver des polluants éternels 

Les PFAS qui sont des polluants éternels sont au cœur du débat en ce moment. Mais quels sont les cosmétiques qui en contiennent le plus ? Voici un palmarès.

Une proposition de loi écologiste a été approuvée par l’Assemblée Nationale le 4 avril dernier. À partir de 2026, les cosmétiques ne devront plus contenir de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, également appelés des PFAS. Mais une question se pose : où peut-on les retrouver en grande quantité ?

Des produits du quotidien mis en cause

Depuis 2019, de nombreuses études ont prouvé que des polluants éternels étaient bel et bien présents dans certains cosmétiques vendus sur le marché Français et international. Maquillage ou soin… Tous les domaines de la beauté sont concernés. On en retrouve ainsi dans les poudres (libres ou compactes), dans la formule des mascaras, les fonds de teint ou encore les rouges à lèvres. Côté skincare, les soins anti-âge sont particulièrement touchés, qu’ils soient dédiés au contour des yeux ou encore au visage.

Le problème ? C’est que tous ces produits (contenant des ingrédients étant soupçonnés d’être des perturbateurs endocriniens, ou encore d’être cancérogènes et neurotoxique), sont au contact permanent avec notre peau mais aussi nos muqueuses. De véritables portes d’entrées.

Comment les éviter ?

Avant 2026, vous allez probablement avoir besoin de racheter du maquillage et des produits de soin. Mais comment s’assurer que ces derniers ne contiennent pas de PFAS ? Difficile de répondre à cette question. D’après une étude du Green Science Policy Institute, publiée le 15 juin 2021 dans le média Environmental Science & Technology Letters, sur 231 produits de beauté testé aux USA et au Canada, près de la moitié des fonds de teint, mascara et rouges à lèvres contenait des perfluorés.

Le pire ? C’est qu’ils n’étaient même pas signalés ou indiqués dans la liste INCI que l’on retrouve obligatoirement au dos de chaque packaging.

Pour les éviter, donc, il va falloir garder l’oeil ouvert. En France, le gouvernement est plus regardant sur la liste des ingrédients que contiennent les cosmétiques. Ainsi, si vous retrouvez la mention « dimethicone », c’est le signe que votre produit contient des perfluorés. En cas de doute, tournez-vous vers des marques à la formulation clean triant sur le volet chaque ingrédient intégré à leurs produits. Espérons qu’elles soient de plus en plus nombreuses.

