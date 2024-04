Soins anti-âge : les pires erreurs et meilleurs conseils pour utiliser des rétinoïdes selon un pro

Si vous cherchez à mettre en place une routine skincare anti-âge, outre une bonne hygiène de vie et une crème solaire SPF50 au quotidien, vous envisagez peut-être d’utiliser des rétinoïdes. Pour s’y prendre au mieux, le directeur scientifique de The Ordinary, Pruvdi Kaa, nous donne quelques conseils clés sur les erreurs à éviter.

Intégrer des rétinoïdes dans sa routine skincare, la famille des actifs anti-âge les plus connus et reconnus, ne s’improvise pas, comme nous le décrypte Pruvdi Kaa, le directeur scientifique de The Ordinary. « Pour choisir entre nos rétinoïdes, nous vous recommandons de sélectionner votre produit en fonction de votre niveau d’expérience dans l’utilisation des rétinoïdes », conseille Pruvdi Kaa, le directeur scientifique de The Ordinary. Il précise

Pour les débutants, nous recommandons de choisir l’Émulsion de Granactive Retinoide 2 %, Granactive 2 % dans du Squalane ou Retinol 0,2 % dans du Squalane. Pour les utilisateurs intermédiaires, nous recommandons de choisir Granactive Retinoid 5% dans du Squalane, Retinol 0,5% dans du Squalane ou Retinol 1% dans du Squalane. Enfin, pour les utilisateurs avancés de rétinoïdes, nous recommandons l’Émulsion de Rétinal 0,2 %.

Don’t : Utiliser un rétinoïde très concentré tous les jours dès le départ

Comme il s’agit d’un puissant principe actif, utiliser un rétinoïde fortement concentré quotidiennement, du jour au lendemain, peut créer des irritations, voire des brûlures. Surtout si vous ne suivez pas son application le soir par l’utilisation le lendemain matin d’un SPF50.

Do : construire progressivement sa tolérance aux rétinoïdes le soir, et user de SPF le jour

Commencez par une faible concentration de rétinoïdes et augmentez progressivement la concentration si nécessaire, nous conseille plutôt Pruvdi Kaa, le directeur scientifique de The Ordinary :

« Si vous êtes novice en matière de rétinoïdes, nous vous recommandons de développer la tolérance de votre peau avec la concentration la plus faible possible (vous pouvez explorer nos formules contenant du rétinol ou du Granactive Retinoide, par exemple), et d’augmenter progressivement la concentration si et quand besoin. Nous recommandons de commencer par utiliser l’Emulsion de Rétinal 0,2% une fois par semaine le soir, puis d’augmenter progressivement jusqu’à deux fois par semaine. »

Utilisez toujours des rétinoïdes le soir et une crème solaire le matin pour protéger la peau de la sensibilité aux UV.

Don’t : surcharger sa peau d’autres principes actifs

Il est également important de garder à l’esprit tous les conflits d’ingrédients avec les rétinoïdes afin d’éviter de déclencher des sensibilités cutanées et d’augmenter leur potentiel d’irritation. Voici la liste des principes actifs qu’il vaut mieux éviter de cumuler avec l’utilisation de rétinoïdes, selon le directeur scientifique de The Ordinary, Pruvdi Kaa :

Acides exfoliants : comme les rétinoïdes et les acides directs ont la capacité de soutenir le mécanisme naturel d’exfoliation de la peau, l’association des deux dans une même routine peut augmenter les risques de développer des sensibilités cutanées. Si vous souhaitez combiner des rétinoïdes et des acides exfoliants dans une routine, nous vous recommandons de les utiliser un jour et/ou une nuit sur deux. Vitamine C directe : Pour des raisons de tolérance cutanée, nous ne recommandons pas d’associer les rétinoïdes à la vitamine C directe (LAA), car cela pourrait augmenter le risque de développer des sensibilités cutanées. Si vous souhaitez incorporer les deux dans votre routine, nous vous suggérons de les utiliser un soir sur deux et d’attendre que votre peau se soit adaptée à l’un des produits avant d’en introduire un autre. Peptides de cuivre : Les rétinoïdes et les peptides de cuivre ayant tous deux la capacité de soutenir le mécanisme naturel d’exfoliation de la peau, le fait de les associer dans un même régime peut augmenter les risques de développer des sensibilités cutanées. Si vous souhaitez combiner les deux produits dans un régime, nous vous recommandons de les utiliser un jour et/ou une nuit sur deux. Autres rétinoïdes : Les rétinoïdes ont la capacité de soutenir les mécanismes naturels d’exfoliation de la peau. C’est pourquoi nous ne recommandons pas de combiner plusieurs rétinoïdes dans un même régime, car cela pourrait augmenter les risques de surexfoliation de la peau et de développement de sensibilités cutanées.

À lire aussi : Vitamine C, rétinol, vitamine E… quel antioxydant pour votre type de peau ?

Do : faire preuve de patience et alléger sa routine autour des rétinoïdes

À moins d’être expert·e en skincare, il vaut donc mieux alléger sa routine, en se contentant le soir d’un bon double-nettoyage, d’une éventuelle lotion hydratante, puis d’un soin aux rétinoïdes. Si votre peau en ressent le besoin, vous pouvez y rajouter une crème hydrytante et apaisante, après avoir attendu une bonne minute, ou vous essayez au retinol sandwich. Et le matin, un éventuel nettoyage, une lotion facultative, et l’indispensable solaire SPF50.

Émulsion de Rétinal 0,2 % — The Ordinary — 21 € les 15 ml.

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !