Voici les meilleurs (et les pires) jours de la semaine pour un premier date

Plutôt le mardi ou le jeudi ? Ou peut-être le vendredi ? Le journal britannique Metro a demandé à ses lecteurs quel était le jour idéal pour organiser un premier rendez-vous amoureux.

Premier date : le week-end plébiscité par les lecteurs

Il semblerait que deux jours fassent consensus : sans surprise, le vendredi et le samedi arrivent en pôle position, en raison de la possibilité de « passer plus de temps avec » le date comme l’a écrit un lecteur, pour cause de week-end. Mais pour un autre lecteur, c’est hors de question : « Il est absolument hors de question que je perde un samedi soir avec un inconnu que je ne reverrai peut-être jamais » Un raisonnement confirmé par le thérapeute relationnel Shawn Schweier, dans une interview au HuffPost UK : « Lorsque vous renoncez aux deux soirées les plus spéciales de la semaine pour quelqu’un avec qui vous n’êtes pas profondément connecté, vous vous dévalorisez et vous dévalorisez votre temps ».

Sinon, le mercredi semble aussi être plébiscité par les lecteurs de Metro. Pour l’un d’entre eux : « C’est avant que l’ambiance du week-end ne s’installe. Le lundi ça fait comme si l’on était trop désireux de se rencontrer, et le mardi est une belle journée de préparation ».

Le jeudi serait idéal selon une application de rencontre

Sinon, l’article relate que selon Hayley Quinn, experte pour l’application de rencontres en ligne Match, le jeudi serait le jour idéal, l’appelant « le jour des rencontres ».

« Les soirées du vendredi ou du samedi seront probablement réservées aux rencontres entre amis et ne valent pas la peine d’être dépensées pour un premier rendez-vous. Les lundis et mardis sont également interdits, car les gens ne souhaitent généralement pas se coucher tard ou sortir de leur routine trop tôt dans la semaine » Hayley Quinn.

Maintenant vous savez.

