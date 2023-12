Plus que quelques jours pour vous offrir la montre Huawei GT4 et recevoir les écouteurs assortis gratuit

Et si dans cette course aux cadeaux, vous preniez, pour une fois, le temps de vous offrir quelque chose ? On a trouvé le cadeau “de moi à moi” parfait et qui vous accompagnera tous les jours de l’année.

Plus que quelques jours avant le réveillon, les cadeaux sont (presque) terminés, le moment est enfin venu pour vous de souffler. Et, si vous preniez le temps de faire une rétrospective de votre année, et de lister toutes les choses positives que vous avez accomplies ? C’est bon, c’est fait ?

Alors, est-ce que ce n’est pas le moment idéal pour se récompenser avec un cadeau bien mérité ? Cette année, c’est Huawei qui a décidé de vous gâter en vous proposant le compagnon du quotidien idéal. On a nommé : la montre connectée Huawei Watch GT4. Pour tout achat de cette montre, la marque vous offre les écouteurs Huawei FreedBuds SE 2 assortis !

Montres et écouteurs : le mix & match parfait

Avec sa nouvelle smartwatch Huawei Watch GT4, Huawei pousse le style et l’élégance un peu plus loin en proposant d’assortir sa montre à ses écouteurs.

Un cadran de 41 mm taillé pour les petits poignets, un design épuré et des courbes élégantes, cette montre connectée est une pure merveille esthétique.

Elle se marie à merveille au style minimaliste des écouteurs FreeBuds SE 2. Déclinés en vert, argent ou blanc céramique, le parti pris de ces earbuds est clairement avant-gardiste, pour ne pas dire futuriste.

Un duo parfaitement assorti qui offre de nombreuses possibilités en matière de mix and match.

Des petits bijoux de technologies

La Huawei Watch GT4 et les Huawei FreeBuds SE 2 ne se contentent pas d’être stylés, ils sont aussi conçus pour être pratiques au quotidien. De vrais bijoux de technologies qui renferment tout ce que l’on peut demander à ce genre de produits. Du côté de la montre connectée, une autonomie XXL capable de tenir jusqu’à deux semaines, un suivi constant de votre activité physique, de votre cycle menstruel ou encore de votre sommeil, et même des entraînements sportifs.

Les Huawei FreeBuds SE 2 sont quant à eux de très bons écouteurs sans fil : un son d’une pureté cristalline, 40 heures d’autonomie, charge rapide et résistance à l’eau, ce qui est parfait lorsque l’on fait du sport.

Le meilleur dans tout ça ? La Watch GT4 et les FreeBuds SE 2 sont compatibles avec iOS et Android. Autant d’atouts qui rendent ce duo irrésistible !

Beaux, malins, intuitifs, accessibles… que demander de plus ?

Connecter sa montre et ses écouteurs à son téléphone n’a jamais été aussi simple. Hyper intuitifs, ces appareils se connectent en quelques secondes à votre téléphone. Il ne suffit que de quelques clics pour plonger dans ce tout nouvel univers high-tech.

Et pour ne rien gâcher au plaisir, les derniers-nés de Huawei sont aussi très accessibles. Des nouveautés aux prix aussi malins que leur ergonomie !