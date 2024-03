Stylés et pointus, nos deux derniers coups de cœur signés Huawei

Marre des montres et écouteurs connectés un peu trop old school ? Ne cherchez plus. On a déniché chez HUAWEI deux bijoux qui allient tech et design.

Exit les smartwatchs et écouteurs qui ne matchent qu’avec nos tenues de sport. Avec sa nouvelle collection Fashion Forward, HUAWEI invente la technologie de demain : design, pointue et stylée ! La preuve ? Les nouveaux écouteurs FreeClip. On ne fait pas plus désirables !

Découvrez les nouveaux écouteurs FreeClip sans plus tarder

L’esthétisme un cran plus haut

On est d’accord, à la base, les écouteurs sont faits pour écouter des sons, un podcast, regarder sa série pref’ tranquillement dans le métro. Mais, HUAWEI a décidé d’en faire de vrais bijoux, à mi-chemin entre le piercing et le micro-haut-parleur d’oreille.

Avec sa forme en C, le FreeClip est composé d’une boule acoustique qui délivre le son, le Comfort Bean qui se loge dans le pavillon, et le C-Bridge qui relie les deux. Fini l’écouteur qui obstrue le canal auditif. C’est minimaliste, chic, élégant, et le son est à la hauteur de l’esthétique. Plus besoin de s’encombrer d’un gros casque audio.

Le son tient ses promesses et grâce à ce design ouvert, on reste consciente des bruits environnants. Parfait, quand on court dans la rue ou qu’on travaille en open space et qu’on souhaite rester à l’écoute de ses collègues !

L’alliance du beau et du confort

Ces écouteurs ouverts se démarquent des autres modèles ouverts équipés d’un petit crochet de maintien qui fait le tour de l’oreille. Là, le C-Bridge permet d’adapter le serrage de son écouteur pour qu’il reste stable, bien en place et hyper confortable durant toute la durée de l’effort. Un effort qui peut durer plusieurs heures puisque les FreeClip ont une autonomie de huit heures. À nous les longues sorties sans se soucier des coupures de batterie.

En savoir plus sur les écouteurs FreeClip de Huawei

Autre atout bien appréciable pour les sportives, les FreeClip sont certifiés IP54 et sont résistants à la pluie, à la poussière et à la sueur. Et si vous faites partie de celles qui s’emmêlent parfois les pinceaux entre l’écouteur gauche et le droit, HUAWEI vous déleste de cet inconvénient. Les FreeClip sont interchangeables (Smart Wear) d’une oreille à l’autre ! Impossible de se tromper.

FreeClip et Watch GT4 de Huawei, le mix & match parfait

Et pour pousser le comble du chic à son paroxysme, on associe ses FreeClip à la nouvelle Watch GT4. La montre connectée permet de tracker tous ses indicateurs santé et bien-être (nombre de pas, cycle menstruel, sommeil…) sans faire l’impasse sur le design, bien au contraire. Grâce à ses nombreux cadrans et bracelets, on peut toutes affirmer son style et assortir non seulement sa montre à son outfit du jour, mais aussi à ses écouteurs disponibles en violet argenté ou noir minimaliste.

Avec ce combo, HUAWEI nous accompagne aussi bien dans la vie de tous les jours que dans nos aventures sportives. Il est clair que désormais, on n’aura plus à choisir entre technologie de pointe et design hyper stylé !

Découvrez la Huawei Watch GT4 sans plus tarder