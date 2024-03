Un adolescent sur huit a cyber-harcelé ses pairs au cours des deux derniers mois, alerte l’OMS

L’OMS a publié ce mercredi 27 mars un nouveau rapport sur la violence et le harcèlement chez les 11-15 ans.

« Ce rapport est un signal d’alarme qui nous invite tous à lutter contre le harcèlement et la violence, où et quand ils se produisent ». Mercredi 27 mars, la branche européenne de l’Organisation mondiale de santé (OMS) a publié un nouveau rapport qui met en lumière l’ampleur du cyberharcèlement chez les 11-15 ans. Cette étude a été menée 279.000 enfants et adolescents de 44 pays et régions à travers l’Europe, l’Asie centrale et le Canada.

Près d’un enfant sur six est victime de cyberharcèlement

Selon les statistique de l’OMS, environ 16 % des enfants de 11 à 15 ans disent avoir été harcelés en ligne en 2022, un chiffre en hausse sur quatre ans. En 2018, la précédente étude HBSC (« Health Behaviour in School-aged Children »), recensait 13 % de cyberharcelés dans cette tranche d’âge.

La pandémie de Covid n’y est pas pour rien, analyse le rapport. Elle a profondément modifié la manière dont les adolescents interagissent. « Les formes virtuelles de violence entre pairs sont devenues particulièrement prégnantes depuis le début de la pandémie de Covid-19, lorsque les mondes des jeunes sont devenus de plus en plus virtuels pendant les périodes de confinement ».

Mais, l’école reste aussi un espace propice au harcèlement. Environ un adolescent sur dix (11 %) a déclaré y avoir subi des brimades au moins 2 à 3 fois par mois au cours des derniers mois.

Dans la plupart des pays étudiés, le cyberharcèlement atteint son pic à 11 ans pour les garçons et 13 pour les filles. Si globalement la catégorie socioprofessionnelle des parents ne semble pas jouer sur les chiffres, le Canada a toutefois rapporté un écart significatif selon lequel les enfants des milieux les moins favorisés seraient les plus harcelés.

Les garçons bulgares, Lituaniens, Moldaves et Polonais sont les plus touchés par le cyberharcèlement. À l’inverse, l’Espagne est le pays le plus épargné par le phénomène.

Le profil des harceleurs

Les données de l’OMS permettent aussi de dresser le portrait des auteur•ice•s de cyberharcèlement. Un adolescent sur huit reconnaît avoir cyber-harcelé d’autres personnes au moins une ou deux fois au cours des deux derniers mois (14 % des garçons et 9 % des filles). Cela représente une augmentation de trois points par rapport à 2018.

À lire aussi : Mon fils harcèle un enfant de sa classe, comment réagir ?

Cette division genrée s’applique également dans les cours de récréation : en moyenne, 6 % des adolescents ont déclaré avoir harcelé d’autres personnes à l’école au moins 2 à 3 fois par mois au cours des deux derniers mois (8 % des garçons et 5 % des filles).

« Il est urgent de sensibiliser les jeunes, les familles et les écoles aux formes de cyberharcèlement et à leurs conséquences, tout en réglementant les réseaux sociaux afin de limiter l’exposition au cyberharcèlement » conclut le rapport.

Suite au suicide de sa sœur Diane, Agathe Lemaître (@agatheenparle) découvre ses journaux intimes racontant une vie brisée par le harcèlement scolaire subi depuis des années et qui l’aura poussée à mettre fin à ses jours. Suite à cette découverte, Agathe Lemaître a sorti Le Livre de Liane racontant cette histoire, et continue aujourd’hui de se battre dans la lutte contre le harcèlement scolaire.

À découvrir également : Notre interview d’Agathe Lemaître, qui raconte comment le harcélement scolaire subi par sa sœur Diane.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Ajoutez Madmoizelle à vos favoris sur Google News pour ne rater aucun de nos articles !