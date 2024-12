Accessibles et de qualité, ces produits makeup essence sont nos nouveaux indispensables

Pas besoin de se ruiner pour que notre mise en beauté reste impeccable tout au long de la journée. Il suffit de miser sur les produits makeup à la qualité premium d’essence.

Trouver le mascara ou le concealer idéal est loin d’être une tâche aisée. De nombreux critères sont en effet à prendre en compte afin de trouver le bon compromis entre prix et efficacité. Il existe heureusement une marque qui parvient à cocher toutes les cases. Disponible sur Nocibé et My Origines, essence dévoile ainsi une gamme de produits makeup de haute qualité accessibles au plus grand nombre. Bien en phase avec les tendances du moment, ils promettent en effet une longue tenue tout en offrant une mise en beauté à tomber.

Leur facilité d’application permet en plus aux débutantes comme aux plus expertes d’adopter ces essentiels. Une efficacité qui se double d’une véritable conscience écologique. Innovants, les produits sont ainsi vegan, permettant aux beauty addict soucieuses de leur impact d’investir dans du makeup responsable. Alors pour sublimer son regard ou apporter un coup de frais à son teint, découverte de deux essentiels essence à ne pas rater.

Le Camouflage + Matt Concealer, l’assurance d’un teint sans défaut

Fini les cernes, rougeurs et autres imperfections grâce au concealer Camouflage + Matt. Sa texture modulable riche en pigments dévoile en effet une haute couvrance permettant même de masquer les tatouages !

Et ce tout en conservant une formule légère et ultra simple à appliquer. Pensé pour tous les types de peau, ce produit matifie ainsi le teint de façon naturelle et uniforme durant de nombreuses heures, tout ce que l’on souhaite en somme. Jouant à la fois le rôle de produit makeup et de soin, ce concealer maintient également l’hydratation naturelle de la peau, évitant les problèmes de sécheresse et de tiraillement. Vegan et cruelty free*, on pourrait penser que ses nombreux bienfaits impacteraient son prix ? C’est tout le contraire, il est en effet proposé à seulement 3,90 €, difficile de faire mieux !

Le Lash Princess Mascara, l’astuce pour un regard intense

Un effet faux-cil sans passer par la case extension, c’est la promesse du mascara Lash Princess. Adaptée à tous les cils, sa formule ultra pigmentée hautement performante promet ainsi un volume XXL. A la clé, un regard dramatique des plus captivant tout au long de la journée. Une longue tenue qui reste ultra facile à démaquiller, combinant tous les avantages.

Son application est d’ailleurs tout aussi simple grâce à la brosse en fibre conique qui assure un rendu uniforme. Il suffit ainsi d’une seule couche pour que le résultat soit juste spectaculaire. A l’image des autres produits de la marque, sa formule est cruelty free* et vegan pour respecter tout autant notre peau que la planète. Le tout à un prix tout doux. Ce mascara est ainsi affiché à 4,50 € seulement. Accessibles, responsables et de qualité, les produits essence ont tout bon côté makeup.

*conformément à la législation européenne