Qualité de l’air, espaces verts… ces 3 départements sont les plus sains de France

Selon la plateforme Zava, trois département français se distiguent quant à la qualité de vie et le bien-être. Paris n’est évidemment pas dans le trio de tête.

Quels sont le départements où il fait le plus bon vivre ? La plateforme Zava, experte en téléconsultation médicale, a publié le classement des dix département de France métropolitaine les plus propices au bien-être, où les Français sont le plus susceptibles d’avoir une vie saine. Et le trio de tête est loin d’être étonnant.

La pollution et les centres sportifs comme critères de bien-être

Pour établir ce classement, Zava s’est basée sur plusieurs critères : la qualité de l’air et de l’eau, la présence d’espaces verts, les infrastructures sportives, ou encore les commerces « sains » comme les primeurs ou épiceries fines, ainsi que la (non) présence de fast food, ou encore de bars.

En première position, ce sont les Alpes-de-Haute-Provence, situé dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui sait office de département le plus sain avec un score de bien-être de 8,10/10, car très peu pollué, possédant de nombreux espaces verts et centres sportifs.

En seconde position arrivent les Hautes-Pyrénées, avec un score de 7,75/10, notamment pour sa verdure, tandis que c’est la Lozère qui occupe la troisième place du podium, avec un score de bien-être de 7,42/10, distinguée notamment pour son grand nombre de étendu de chemins de randonnée et de trail.

Paris (très) loin derrière

Où est située à la capitale ? Paris est très loin derrière le podium, et se classe à la 90e place du classement, sur 95. En cause notamment, son taux de pollution, qui est le plus haut, tout département confondu qui obtient le plus haut taux de pollution tous départements confondus, et comporte un faible taux de commerces considérés comme « sains ».

La dernière place elle, revient à la Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France, désigné comme ayant une faible offre de commerces « sains », ainsi que peu de centres sportifs.

