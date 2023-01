Mode In Seine-Saint-Denis, l’appli pour une mode engagée localement, fera-t-elle des émules ?

La Seine-Saint-Denis a lancé sa webappli Mode In Seine-Saint-Denis qui cartographie 80 lieux de la mode du département : ressourceries, ateliers de créatrices et créateurs, boutiques de seconde main, écoles et centres de formation… Une initiative qu’on aimerait bien voir dans toute la France !

Quand on veut passer à une manière de s’habiller plus responsable, on ne sait pas toujours par où commencer. Le meilleur geste reste de porter ce que l’on possède déjà le plus longtemps possible, en en prenant soin, bien sûr. Mais en cas de besoin d’une nouvelle pièce, ou par intérêt pour cette filière, une nouvelle application pourrait bien séduire les fans de mode franciliens : Mode In Seine-Saint-Denis.

Mode In Seine-Saint-Denis, la web appli du style responsable made in 93

Lancée le 17 janvier 2023, cette application web s’utilise depuis le site mode.inseinesaintdenis.fr et permet de consulter tout un répertoire de lieux implantés dans le département, qui participe à son dynamisme avec style. Ateliers de créatrices et créateurs, incubateurs, chantiers d’insertion, ressourceries, formation : c’est déjà 80 espaces engagés pour une mode plus responsable de l’humain et de la planète.

Cartographier la mode responsable d’aujourd’hui et de demain

Comme l’application est participative, on peut donc y proposer sa structure, qui sera alors examinée par des administrateurs, avant d’être éventuellement ajoutée à l’application. Cette dernière se veut la plus intuitive possible et permet une recherche par catégorie, mot-clé et géolocalisation.

Alors forcément, face à une telle initiative ancrée dans le Grand Paris, on rêve déjà d’un Google Maps de la mode responsable étendu à toute la France !

Crédit photo de Une : nappy de la part de Pexels via Canva.

