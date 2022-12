Les meilleures friperies de Châtelet pour dénicher des pépites de seconde main

L’immense Kiliwatch, les bacs à 1€ de Free’p’Star, les vêtements vendus au poids par Kilo Shop, le style bohème d’Hippy Market, les vestes en cuir vintage de chez Son & Image, ou encore la seconde main éthique d’Emmaüs à La Ressourcerie l’Alternative… Voici les meilleures friperies au cœur de Paris.

Épicentre de Paris, le quartier de Châtelet regorge également de friperies. Dans ces boutiques de vêtements d’occasion plus ou moins spécialisées, on peut donc trouver des îèces de seconde main pour tous les goûts, généralement à une fraction du prix du neuf. Quant aux personnes amatrices de mode vraiment vintage (c’est-à-dire qui ont plus de vingt ans, donc oui, la mode des années 2000 est déjà vintage), elles pourront y dénicher nombre de pépites d’époque.

Les 5 boutiques Free’p’Star et leurs bacs à 1€

L’enseigne Free’p’Star compte parmi les plus connues de la capitale, avec ses cinq boutiques qui proposent des vêtements et accessoires vintage pour femmes et hommes. Et ces cinq friperies se situent justement autour de Châtelet. Il ne s’agit pas de dépôt-vente, donc ces boutiques ne rachètent pas de vêtements aux particuliers. Toujours est-il qu’elles regorgent de bonnes affaires de seconde main. Surtout dans les bacs à 1 € où l’on peut toujours dénicher quelques pépites.

Free’p’Star : 52 rue de la Verrerie, Paris 4e ; 61 rue de la Verrerie, Paris 4e ; 20 rue de Rivoli, Paris 4e ; 66 rue Saint-Antoine, Paris 4e ; 51 rue Saint-Denis, Paris 1er

L’immensité de Kiliwatch et ses 600 mètres carrés

C’est le genre de friperie qui a presque l’air d’un centre commercial tant elle paraît grande et bien rangée. Kiliwatch se distingue en effet par l’immensité de sa boutique, où des vêtements vintage côtoient des vêtements d’occasion retravaillés pour devenir des pièces upcyclées uniques. Pour le coup, on y fait peut-être un peu moins de bonnes affaires (il faut bien payer le loyer d’une telle surface et surtout le staff nombreux qui y grouille), mais c’est le prix à payer si l’on redoute les friperies où les vêtements de seconde main s’entassent dans des coins pas toujours très propres.

Kiliwatch : 64 Rue Tiquetonne, Paris 1er.

La Ressourcerie l’Alternative ou la friperie solidaire méconnue d’Emmaüs

Tout le monde ou presque connaît Emmaüs. Ce que l’on sait moins, c’est que l’association se décline aussi sous d’autres noms, comme La Ressourcerie l’Alternative. Celle-ci conjugue les actions sociales fortes de l’ONG avec une volonté renforcée de recycler les déchets. C’est pourquoi on y trouve des vêtements femmes, hommes, et enfants, mais également des pièces de mobilier, de décoration, des livres, ou encore du petit électro-ménager. Parfait si vous souhaitez flâner sans objectif précis et pouvez aussi bien repartir avec une fringue de seconde main qu’un objet déco pour votre prochaine invitation à une pendaison de crémaillère.

La Ressourcerie l’Alternative : 13, rue Leopold Bellan, 75002 Paris.

Hippy Market, la friperie des fans de style bohème

Comme son nom l’indique, Hippy Market propose des pièces à l’esthétique années 1970. Même si la philosophie de cette chaîne de friperie se veut proche de Woodstock et de l’esprit « Flower Power », il s’agit en fait d’un empire international, présent dans 14 pays, qui collecte annuellement près de 30 millions de tonnes de vêtements. Autant dire qu’ils n’ont pas besoin de fonctionner en système de dépôt-vente, et que vous aurez l’embarras du choix pour vous dégoter des pièces seventies au milieu des rayons propres et bien rangés d’une des boutiques Hippy Market près de Châtelet.

Hippy Market Le Marais : 71 rue Rambuteau et 41 rue du Temple, Paris 4e.

La friperie Son & Image pour se dégoter une belle veste en cuir

Officiellement, Son & Image propose aussi bien des vêtements vintage pour homme et femmes, plutôt datés des années 1950 à 2000. Dans les faits, on y trouve plutôt des pièces masculines, ce qui plait à beaucoup de femmes (et on fait bien ce que l’on veut avec ses fringues, évidemment). Cette friperie près de Châtelet est surtout réputée pour sa large sélection de manteaux, blousons et vestes en cuir, y compris en peau retournée (également appelée shearling, ces bombardiers en peau lainée, c’est-à-dire en cuir à l’extérieur et avec de la moumoute à l’intérieur).

Son & Image Vintage Store : 77 boulevard de sébastopol, Paris 2e.

Les vêtements vendus au poids chez Kilo Shop

Acheter des vêtements de seconde main au poids comme on le fait pour des fruits et légumes : tel est le concept amusant de la chaîne de friperies Kilo Shop. Dans sa boutique la plus près de Châtelet, elle propose des vêtements et accessoires pour homme et femme à un prix pouvant être très intéressant si on la joue finement. Un code couleur régit quand même le prix au kg des pièces en fonction de leurs matières premières, la complexité de la confection, voire la rareté de la pièce. Comptez 20 € le kg pour les vêtements étiquetés d’une pastille rouge, 30 € le kg pour la pastille verte, 40 € le kg pour la bleue, et 60 € pour l’orange. Cela revient environ à 8 € le t-shirt, 9 € la robe, ou 20 € le blouson en cuir. Et c’est une expérience plutôt drôle de faire son shopping sans connaître le prix exact des pièces envisagées avant de passer à la caisse, ou plutôt la balance.

Kilo Shop : 69-71 Rue de la Verrerie, 75004 Paris.

