Alerte Y2K : voici 5 joggings peau de pêche que Paris Hilton trouverait « hot »

Popularisé au début des années 2000 par Paris Hilton dans la télé-réalité culte The Simple Life, le survêtement en velours de polyester revient semer un peu de douceur dans ce monde brutalisé par la pandémie. À adopter au premier degré ou dépareillé.

Dans la famille des tendances Y2K, je voudrais le jogging peau de pêche. Les plus de vingt ans s’en souviennent peut-être : Paris Hilton (et son assistante de l’époque, Kim Kardashian) et Nicole Richie, jamais sans leur ensemble de survêtement Juicy Couture en velours (de polyester), avec le logo de la marque piqué en strass sur les fesses, pour un supplément de sophistication.

Puisque les tendances des années 2000 reviennent en force aujourd’hui, ce n’était qu’une question de temps avant que cette icône du début du 3e millénaire redébarque, sûrement réinstaurée par les confinements qui nous ont fait porter en grâce des joggings, les versions peau de pêche pouvant être leur version grand soir pour netflix-&-chiller en bonne compagnie, par exemple.

Maintenant que l’Occident s’est déconfiné, on peut donc sortir en survêt’ peau de pêche, à porter en ensemble premier degré, ou à détourner de ses origines sportswear en le dépareillant pour l’associer à des bottines à talon et un chemisier afin de le rendre plus preppy par exemple.

5 survêts peau de pêche pour un boule qui chamboule

Jogging en velours de coton et polyester, Asos 4505, 13,15€.

Jogging en velours côtelé de coton et polyester, Puma, 60€.

Jogging en velours de coton biologique, Sézane, 70€.

Pantalon de survêtement évasé en velours de polyester, Juicy Couture, 75€.

Débardeur en velours de polyester, 62€, et pantalon de survêtement en velours de polyester, 93€, Skims.

Crédit photo : Skims