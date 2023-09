Sélection shopping : l’une de ces robes fera pétiller votre automne

Vous souhaitez démarrer votre année sur les chapeaux de roues ? Voici une sélection de robes qui donneront du peps à votre dressing, pour que votre bonne humeur intérieure se remarque à l’extérieur.

Savoir se faire plaisir est important, alors pour vous y aider, voici une sélection de robes qui sauront vous accompagner dans différentes situations de votre vie quotidienne. Chacune de ces pépites saura illuminer votre passage dans les pièces dans lesquelles règne la mauvaise ambiance, voire vous sortir de situations périlleuses. Après tout, se sentir bien dans ses vêtements, c’est propulser sa confiance en soi plus haut que le soleil.

Craquer pour la robe qui rendra votre quotidien pétillant

La petite robe noire

C’est un classique de la garde-robe, un tout terrain de la mode qui s’adapte à toutes les situations. Ce modèle patineuse mettra en valeur la taille de toutes les morphologies. Le détail qui sort cette pièce de l’ordinaire, ce sont ses trois bandes ajourées. Une particularité qui permet de lui donner de la personnalité sans en faire trop, et qui vous permettra de la porter en journée comme en soirée grâce à sa matière pull. Parfaite pour un date, un cocktail, un déjeuner, un diner ou une soirée professionnelle un peu formelle.

Robe pull patineuse noire à 85 €

Une robe pour un mariage ou une cérémonie

Cet été indien s’avère particulièrement chaud, et il est souvent difficile de trouver un moyen de paraître élégante tout en étant peu vêtue. Grâce à cette robe satinée, vous pouvez vous démarquer durant une cérémonie. Son côté moderne est dû à sa manche asymétrique, qui donne un côté pointu à votre tenue. Inutile d’en faire trop avec ce genre de tenue, puisqu’elle attire déjà tous les regards. Vous pouvez vous permettre d’éviter les trop nombreux accessoires assez encombrants durant les fortes chaleurs. Laissez faire la robe !

Robe ajustée asymétrique à imprimé floral à 85 €

Une robe pour une journée entre filles

C’est peut-être la pièce la plus mode de cette sélection et tout son côté moderne tient dans sa matière : le jean. Cette robe est résolument dans l’air du temps aussi grâce à sa coupe portefeuille et sa taille cintrée. Vous ferez tourner les têtes à coup sûr. Après tout, une robe en jean qui taille bien, ce n’est pas si facile à dénicher. Elle conviendra parfaitement pour un déjeuner ou une journée shopping. Elle s’adaptera à votre paire de chaussure du moment. Vous pourrez la porter tour à tour avec des sneakers ou bien des talons, à vous de jouer !

Robe portefeuille en jean à 45 €

Une robe pour impressionner

Voici une robe qui en impose ! Qu’il s’agisse de sa couleur bleu moyen, de sa fente, de sa longueur, de son ouverture sur le buste, l’un de ses détails attirera forcément l’œil. Une pièce pour se rendre au bureau ou en soirée avec une aura de puissance à en crever le plafond. Si votre journée avait mal commencé, c’est peut-être l’occasion d’enfiler une tenue comme celle-ci pour affronter le quotidien. Vos problèmes ne seront pas réglés, mais la pluie de compliments qui s’abattra sur vous vous permettra de passer la journée plus sereinement.

Robe pull longue ajustée à fente à 75 €

Une robe pour aller au bureau

C’est la petite robe fluide qui tombe bien et qui remonte le moral. Idéale pour supporter les fortes chaleurs dans un bureau sans climatisation tout en gardant la face. C’est la seconde robe portefeuille de cette sélection, très différente de la première en jean, mais pas si classique. Sa couleur rehausse le teint et elle est facilement accessoirisable. Cette robe qui peut paraître simple à première vue est bel et bien une page blanche à écrire pour affirmer sa personnalité.

Robe portefeuille fluide à 65 €

Le mois de septembre est souvent synonyme de renouveau. C’est le moment de laisser au placard toutes ses déceptions de l’année précédente pour se concentrer sur le chemin accompli jusqu’ici et surtout toutes les choses excitantes à venir.

Parfois, le petit coup de pouce pour y parvenir tient en peu de choses, qui peuvent véritablement changer la donne, comme s’offrir la nouvelle robe dans laquelle vous aurez confiance en vous et qui affichera au monde votre détermination.