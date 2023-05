Sélection shopping : voici la tenue que vous allez adorer porter cet été

Uniqlo met la culture japonaise à l’honneur et présente les journées Kanshasai du 19 mai au 28 mai. De multiples animations sont attendues dans les différentes boutiques parisiennes ainsi que des réductions sur une sélection d’articles.

Pour célébrer la fidélité de ses adeptes, l’enseigne lance du 19 au 28 mai les journées Kanshasai inspirées de la traditionnelle hospitalité japonaise dite omotenashi. Ce rituel consiste à anticiper tous les besoins des invités avant même qu’ils les formulent. Un art de recevoir qui va au-delà de l’hospitalité, et qui se matérialise également par leur divertissement. C’est une véritable expérience !

Pour rester fidèle à ses origines, Uniqlo souhaite combler ses habitués en mettant en place des journées exceptionnelles, durant lesquelles sont prévues des animations. Quant aux promotions prévues, elles sont très séduisantes. Pour vous aider à faire un choix, Madmoizelle a pris le temps de faire une sélection qui constituera la tenue idéale qui vous accompagnera durant les beaux jours.

Découvrir les surprises que vous réserve Uniqlo pour les journées Kanshasai

Working girl décontractée

Une valeur sûre du dressing qui peut être accessoirisée selon son style, et peut devenir tour à tour élégant ou désinvolte : c’est l’ensemble chemise pantalon ! Le total look monochrome est encore dans la tendance en 2023 et à de très beaux jours devant lui. C’est un intemporel que vous pouvez porter en toute circonstance.

Chemise 100 % lin premium // Source : Uniqlo

La chemise 100 % lin premium est disponible en dix coloris, du XXS au XXL. Elle pourra très bien se porter seule, droite, légèrement rentrée dans le pantalon ou ouverte sur un débardeur. De plus, vous pourrez tout à fait retrousser les manches durant la canicule annoncée.

Chemise 100 % lin premium marron à 39,90 € au lieu de 49,90 €

Pantalon fuselé lin et coton // Source : Uniqlo

Le pantalon quant à lui est un peu plus épais puisqu’il est composé à moitié de coton. Cela lui permet d’avoir une très bonne tenue, et donnera à sa propriétaire une allure fuselée sans la mouler. Ce pantalon possède un élastique à la taille ce qui pourra vous dispenser de porter une ceinture, et il est disponible en six coloris du XXS au XXL.

Pantalon fuselé lin et coton marron à 39,90 € au lieu de 49,90 €

La banane est une preuve de goût

Sac banane en nylon // Source : Uniqlo

C’est un sac qui est passé du ringard à l’ultra-stylé en quelques années, et il est maintenant assez installé pour durer, c’est le bien nommé sac banane. La version du sac à bandoulière Uniqlo est en nylon et existe en quatre coloris. La vraie bonne nouvelle, c’est qu’il est suffisamment grand pour que vous puissiez y mettre plus qu’une carte bancaire. Ce sac à bandoulière possède même deux poches intérieures.

Sac à bandoulière beige à 12,90 € au lieu de 19,90 €

Une parka légère pour les averses d’été

Parka BLOCKTECH marron foncé // Source : Uniqlo

Si vous êtes à la recherche d’un blouson pour pouvoir parer les averses de cet été entre deux épisodes caniculaires, voici peut-être la parka idéale. Au-delà de la forme, qui s’associera parfaitement avec le reste des pièces ci-dessus, le fond est également bien pensé. Cette parka utilise la technologie BLOCKTECH mise au point par Uniqlo, à la fois déperlante et respirante.

Parka BLOCKTECH marron foncé à 79,90 €

Évidemment, au-delà de cette tenue, vous pourrez dénicher de multiples pépites à prix réduit durant les journées Kashasai. Si vous êtes adeptes du confort et des basiques qui tiennent dans le temps à des prix accessibles, vous connaissez certainement déjà l’enseigne japonaise Uniqlo. Imaginée en 1984, la marque s’est donnée pour objectif d’améliorer la notion de simplicité dans l’industrie du textile. Se vêtir avec une garde-robe seconde peau qui donne de l’allure, c’est l’esprit Uniqlo.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.