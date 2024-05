Tendance mode : voici LA couleur que vous allez voir partout cet été

Si Pantone a prédit que la couleur de l’année 2024 serait le Peach Fuzz (le pêche, quoi), la réalité de ce que portent les modeuses et de ce qu’on trouve en boutique s’avère toute autre. Déjà partout l’an dernier, le rouge continue de s’imposer pour ce printemps-été.

« Peach Fuzz », c’est la couleur de l’année 2024 selon Pantone. Dans les faits, c’est une toute autre teinte qui s’impose dans les vestiaires depuis 2022 et va continuer de régner sur ce printemps-été. Le rouge écarlate est LA couleur qu’a le plus portée Rosalía depuis le début de l’ère de son dernier album Motomami. Mais aussi Rihanna pour performer au Super Bowl. Ainsi que la coloration de Dua Lipa pour l’ère de son nouvel opus Radical Optimism, paru le 3 mai 2024.

En plus de la pop culture, les marques de mode continuent de pousser le vermillon pour les défilés automne-hiver 2024-2025, et c’est ce qu’on trouve encore massivement en boutique, signe de la pérennité de cette tendance. En effet, elle sera encore incontournable ce printemps-été 2024.

Pourquoi la tendance mode du rouge n’est pas prête de se démoder ?

Contrairement au rose bonbon qu’on a trop vu pour la promotion du film Barbie sorti en juillet 2023, le rouge s’impose donc comme une lame de fond depuis plusieurs saisons. Sur les réseaux sociaux, plusieurs tendances mode et beauté lui aussi tourné autour comme le #TomatoGirlSummer et #StrawberryGirl l’été dernier, et le #CherryRed cet automne-hiver. Mais que vous optiez pour un rouge tomate, fraise ou cerise, toutes les variations sont bonnes pour être dans le ton ce printemps-été 2024.

De gauche à droite : un total look rouge sur les défilés automne-hiver 2024-2025 de Carolina Herrera, Casablanca, Bottega Veneta, Balmain, Alexander McQueen, et Balenciaga.

Et si vous craigniez que cela ne se démode trop vite, sachez que le rouge règne aussi en maître dans les collections pour l’automne-hiver 2024-2025. On l’a vu en total look chez Alaïa, Alexander McQueen, Atlein, Balenciaga, Balmain, Bottega Veneta, Carolina Herrera, ou encore Casablanca. Rouge sur rouge, rien ne bouge.

Si vous le total look vous fait peur, cela fonctionne aussi très bien par touche. C’est ce qu’illustrait la micro-trend des collants rouges partout sur TikTok à l’automne 2023. Pour ce printemps-été, on peut plutôt miser sur une chemise à rayures blanche et rouge, des sneakers T-Toe vermillon, un sac écarlate, ou encore des ballerines cerise. Même en caleçon rayé rouge et blanc, vous n’aurez pas de quoi rougir.

