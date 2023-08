Strawberry girl : quelle est cette nouvelle esthétique beauté dont tout le monde parle ?

13,8 millions de vues sur TikTok… Voilà ce que génère le hashtag #strawberrygirl. Une tendance dont Hailey Bieber est à l’initiative. Mais en quoi consiste-t-elle ?

Hailey Bieber est assez douée pour dénicher des tendances beauté encore discrètes et les mettre en lumière. Après avoir révélé les glazed donut nails, la créatrice de la marque de cosmétiques Rhode a dernièrement posté une photo d’elle accompagné de la légende « Strawberry girl summer« . Mais qu’est-ce qu’une strawberry girl ? On vous explique tout.

Strawberry girl : l’esthétique monochrome dans l’air du temps

Latte make up, matcha nails, vanilla girl, tomato girl… Ces derniers mois, le monde de la beauté met le cap sur la couleur ce qui donne naissance à des tendances monochromes à l’esthétique léchée. Celle de la strawberry girl ne fait pas exception. Son créneau ? Mettre en avant une palette assez large de couleurs allant du rouge fruité au rose doré tout en incorporant des éléments clés de la tendance coquette et balletcore. Un mélange frais, romantique et élégant qui se matérialise par des looks minimalistes ou maximalistes en fonction de vos envies.

Strawberry girl : une tendance qui touche tous les domaines de la beauté

Nail art, make up, coloration… L’avantage principal de la tendance Strawberry girl, c’est qu’elle se décline dans tous les domaines de la beauté. Une polyvalence qui offre la possibilité de s’adonner au total look ou au contraire de procéder par étape en choisissant de l’adopter par petites touches par-ci par-là. De quoi se construire son propre look en fonction de ses inspirations. Vous avez envie de céder à cette tendance fruitée ? C’est le moment de sortir vos fards rosés, vos rouges à lèvres et gloss de couleur framboise et votre blush aux douces nuances de fraise pour apporter une touche gourmande à votre mise en beauté.

Les inspirations Strawberry nails

Les inspirations cheveux

Le make up Strawberry

