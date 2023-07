Plus de 20 ans après, la permanente de Carrie Bradshaw est au coeur des tendances beauté du moment

Plus de 20 ans après la première diffusion de la saison 1 de Sex And The City, la permanente de Carrie Bradshaw est à nouveau au coeur des tendances.

La fin d’été 2023 s’apprête à accueillir l’une des tendances capillaires les plus étonnantes de la saison : la permanente. Mais pas celle de n’importe qui ! On parle de celle de Carrie Bradshaw, le personnage ironique de la série Sex And The City incarné par Sarah Jessica Parker. Une coiffure à mi-chemin entre les 80’s et les 90’s qui fait son come-back grâce à la plateforme TikTok (évidemment). En tout, des centaines de vidéos sur le sujet sont d’ores et déjà disponibles, certaines accumulant des milliers de vues.

Et si vous êtes déjà tombé sur l’une d’entre elles, il se pourrait qu’il vous vienne l’envie de passer le pas. Mais avant, voici ce que vous devez savoir sur la permanente, histoire de vous lancer avec toutes les clés en main.

Faire une permanente : quand se lancer ?

Pour commencer, il n’y a aucune obligation de faire une permanente pour adopter le look de Carrie Bradshaw. Un fer à boucler de petite taille fera largement l’affaire pour créer de belles ondulations lorsque vous en avez envie. En revanche, il est vrai que cette coiffure peut prendre beaucoup de temps car les boucles doivent être réalisées sur de petites parcelles de cheveux pour pouvoir obtenir le bon effet.

Si vous voulez un effet plus durable, vous pouvez ainsi miser sur une permanente. Cette dernière est une technique irréversible qui consiste à appliquer sur le cheveux un soin qui brise son enveloppe pour le rendre maléable. Ensuite, la fibre est enroulée autour de bigoudis puis placée sous un film étirable. Après avoir retiré les bigoudis, il est temps de passer au séchage. Les cheveux sont placés sous un casque chauffant qui permettra, en 15-20 minutes, d’obtenir une chevelure sèche et des boucles définies.

La permanente abîme-t-elle les cheveux ?

Oui, cette méthode peut clairement abîmer la fibre capillaire puisqu’elle l’assèche en modifiant la structure du cheveu. Ce dernier devient ainsi plus poreux et sensible face aux agressions extérieures. Si vous avez d’ores et déjà une base de cheveux plutôt sèche, il y a de fortes chances pour que cette technique soit encore plus abrasive pour vos cheveux.

La permanente de Carry Bradshaw dans tous ses états

