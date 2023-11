Ce produit de beauté est le plus populaire du moment et il sublime les lèvres comme personne 

À cheval entre le soin et le maquillage, le baume teinté a le vent en poupe depuis quelques saisons. Mais cette année, il remporte vraiment tous les suffrages.

Avec plus de 500 millions de vues sur TikTok, le baume teinté est une tendance beauté à part entière. Léger, il colore joliment les lèvres tout en laissant derrière lui confort, hydratation et… brillance. Ce n’est donc pas une coïncidence qu’il soit au centre de l’attention. Tout droit venu des années 90, où il se portait prune ou rouge cerise, il avait depuis lors été très discret au profit des rouges à lèvres mat et, depuis quelques saisons, du gloss. Mais puisque les tendances beauté s’inspirent souvent du passé, voilà que les lip tints refont surface. La preuve en est, le hashtag #tintedlipbalm n’a jamais été aussi populaire qu’aujourd’hui sur la plateforme chinoise. D’ailleurs, toutes les marques s’y mettent. De Clinique à Chanel en passant par Glossier ou encore Rhode (le label de la très populaire Hailey Bieber)… Le baume teinté est LE produit le plus populaire de la saison.

@victorialyn Iconic lipsticks you NEED to try: @Clinique Black Honey🖤😍🍯 #blackhoney #makeup #beauty #clinique #fallmakeup ♬ Storytelling – Adriel

Un outil précieux pour un résultat naturel

Parce que le rouge à lèvres n’est plus vraiment au centre des tendances du moment, que le regard et le teint se travaillent de façon plus subtile qu’autrefois, le maquillage exerce un véritable retour au naturel qui n’est pas pour nous déplaire. Pour obtenir un effet bouche mordue aussi pulpeuse que brillante, le baume teinté est donc l’outil idéal. Ce dernier va déposer une touche de couleur sur les lèvres tout en les maintenant hydratées pendant plusieurs heures. Une façon simple et rapide de sublimer un joli teint glowy, un regard allongé par un simple mascara et une petite touche de blush rosé. L’avantage ? C’est que le baume teinté se ré-applique à l’envie et peut même se superposer pour un résultat plus intense. Et son côté versatile lui permet d’être adopté par toutes les carnations, sans exception. On ne peut clairement pas faire mieux !

Les meilleurs baumes teintés du marché

