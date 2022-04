Ce tiktokeur expert ès bougies parfumées va vous apprendre à les faire durer jusqu’au bout de la mèche

Où placer sa bougie au mieux ? Comment l’éteindre et la rallumer pour éviter la fumée noire et les taches sur les bords ? Peut-on en brûler plusieurs en même temps pour combiner des odeurs ? @SirCandleMan regorge de bons conseils.

Longtemps, je pensais que savoir se servir d’une bougie consistait à l’allumer avec un briquet ou une allumette, et de l’éteindre une fois qu’on en a marre ou qu’on quitte la pièce. Quelle naïveté !

Sur TikTok, Kudzi Chikumbu alias @SirCandleMan prodigue en vidéo son expertise en matière de mèche, de cire, et de fragrances. Et depuis que je l’ai découvert, je ne dirais pas que ma vie a changé, mais plutôt que mes bougies me durent plus longtemps et que mon intérieur sent meilleur.

Et vu la thune que ça coûte, ça m’aide à avoir l’impression d’en avoir enfin pour mon argent ! Même si l’idéal serait de m’en passer évidemment, d’autant que ça pollue relativement l’air intérieur.

Sur TikTok, SirCandleMan lâche ses meilleurs conseils et critiques en matière de bougies parfumées. © Capture d’écran TikTok.

Bref, certains conseils du Monsieur Bougies de TikTok peuvent vous être utiles pour en optimiser l’utilisation et ainsi tirer le meilleur de cette décoration parfumée. Petit florilège.

Où placer sa bougie au mieux

Cela peut paraître évident pour plein de gens, mais ça ne peut que faire du bien de le rappeler : une bougie s’utilise sur une surface parfaitement plane et à l’abri des courants d’air, avec rien au-dessus. On évite donc de la poser au sol, ou sur une table basse bancale, ou dans un étroit couloir lieu de passage, ou devant une fenêtre parfois ouverte.

Comment bien rallumer sa bougie pour éviter la fumée noire ?

Si vous faites partie des rares personnes à lire le mode d’emploi avant d’utiliser un objet, vous le savez sûrement déjà : la première utilisation d’une bougie nécessite de la laisser brûler au moins une heure, en fonction de sa contenance et son nombre de mèche, donc ça vaut le coup de vérifier.

Quant aux utilisations suivantes, pour améliorer la combustion et optimiser la durée de vie de son sent-bon, Sir Candle Man recommande, une fois la bougie éteinte, d’en couper la mèche de quelques millimètres si jamais elle se dédouble ou s’agglutine après combustion.

Cela permet d’éviter quand on la rallumera qu’elle ne fasse une flamme trop grosse, trop vive, qui brûlerait donc trop vite, et pourrait d’ailleurs causer de la fumée noire malodorante.

Comment mieux éteindre sa bougie pour prolonger sa durée de vie ?

Si vous vous contentez de souffler sur votre bougie et basta afin de l’éteindre, il se peut que vous vous retrouviez rapidement avec une flamme provoquant de la fumée noire, des taches sur les bords, ou un effet de tunnel de cire décentré. Contre cela, Kudzi Chikumbu recommande de l’éteindre normalement, puis d’aussitôt recentrer la mèche et de la remettre droite. Cela permettra de la rallumer plus tard dans de meilleures conditions.

Comment bien combiner les senteurs de bougies parfumées ?

Si vous êtes vraiment fan de bougies, vous avez peut-être déjà pensé ou essayé de mélanger les senteurs en en allumant plusieurs à la fois.

@SirCandleMan recommande de brûler en même temps dans une pièce une fragrance plutôt terreuse et/ou boisée, avec une autre fruitée.

C’est un peu la même logique que pour la formulation des parfums de peau, finalement : des notes de tête et de cœur paraissent d’autant plus pétillantes ou enivrantes grâce à la profondeur apportée par des notes de fond chaleureuses.

Vous pouvez d’ailleurs vous inspirer de la pyramide olfactive de votre eau de toilette préférée afin de recréer quelque chose de similaire avec vos bougies.

Si cet univers vous passionne, sachez que @SirCandleMan livre ses critiques de bougies populaires sur le marché (coucou Dyptique, Byredo, Bath & Body Works, et autres Yankee Candle), et recommande des dupes petit prix des modèles les plus onéreux. Histoire d’éviter d’avoir l’impression de cramer de l’argent par les deux bouts.

Crédit photo de Une : capture d’écran TikTok @SirCandleMan