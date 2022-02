En quête d’idées cadeaux pour la Saint-Valentin ? Des fragrances bestsellers Chanel, Dior et Hermès aux parfums de niche Byredo ou Juliette has a gun, voici neuf jus à (s’)offrir et partager.

Sur l’épineuse question d’offrir ou non des parfums pour la Saint-Valentin, il y a deux écoles : les gens qui estiment que c’est de très mauvais goût car ce serait trop intime que de prétendre connaître suffisamment les préférences d’une personne — qui pourrait d’ailleurs recevoir ladite offrande comme un message codé signifiant « Tu pues ». Et les gens qui se le permettent, justement parce qu’elles ont foi en leur connaissance de ladite personne !

La fête commerciale de l’amour qu’on ferait mieux de célébrer tous les jours peut justement être l’occasion de prouver combien l’on connaît bien sa moitié en renouvelant son sillage d’un jus digne de l’être aimé.

Vous pouvez d’ailleurs faire la blague que c’est pour vous une façon de marquer votre territoire, ou jouer la carte de la poésie en proposant de partager la même fragrance, afin de confondre vos odeurs en une !

Les parfums bestsellers de grandes maisons

Puisqu’il s’agit des jus bestsellers de grandes maisons qui ont souvent pignon sur rue, il y a de fortes chances que votre moitié connaisse voire désire l’un de ces parfums, à la facture classique qui fait courir peu de risques.

Bleu de Chanel, le parfum préféré des Français

Au classement des fragrances masculines les plus vendus en France en 2021 se trouve en première position l’eau de parfum Bleu de Chanel. Un départ hespéridé de citron et de pamplemousse pétillants, suivi d’effluve de lavande mentholée et boisée façon mousse à raser signent ce qu’on appelle en parfumerie le plus classique des accords masculins, à savoir une fougère.

Chanel signe ici l’équivalent d’une veste bleu marine : un indémodable qui va à tout le monde, en toute occasion.

Eau de parfum Bleu de Chanel — Chanel — 96,76€ les 100 mL.

Sauvage de Dior, un grand classique

En deuxième place des jus masculins bestsellers se trouve l’eau de parfum Sauvage de Dior.

Ce parfum démarre sur des notes de bergamote et d’orange, suivi d’un coeur de lavande, de poivre, de géranium et d’ozone. Un fond boisé de vétiver, de patchouli, et d’ambre apporte de la structure à ce jus à la fois brutal et stellaire.

Eau de toilette Sauvage — Dior — 95€ les 100mL.

Terre d’Hermès, l’option boisée

Eau de toilette Terre d’Hermès — Hermès — 98€ les 100 ml.

Le troisième parfum masculin le plus vendu en France en 2021, c’est Terre d’Hermès. Formulé en 1998, ce boisé hespéridé s’ouvre sur une tête de bergamote et de pamplemousse, puis un accord de rhubarbe en coeur, sur un fond boisé de cèdre, de vétiver et de patchouli, enrobé de notes de cuir et de poivre.

Classique sur le papier, ce parfum dégage une élégance qui a le chic de rester sobre et discrète.

Les nouveautés pour surprendre (mais pas trop quand même)

Les grandes marques de parfumerie ont l’habitude de décliner leurs fragrances qui se vendent le mieux à toutes les sauces, ajoutant des épitaphes plus ou moins bien senties à des noms de jus souvent connus. On appelle chaque déclinaison un « flanker » dans le jargon.

Et ça peut être un bon moyen d’investir dans une nouveauté sans toutefois prendre trop de risque, puisqu’il s’agit souvent de compositions juste ce qu’il faut de consensuelles et audacieuses à la fois, pour surprendre sans dérouter !

La clef d’un bon sillage, somme toute.

Déclaration de Cartier, 100% fraîcheur

Formulée en 1998 par le grand nez Jean-Claude Ellena, la composition originelle de Déclaration avait l’art de séduire les amateurs de thé et fins gourmets.

À la pyramide olfactive initiale composée de canelle, gingembre, cardamome, thé et accord boisé chypré, se décline dans ce nouveau flanker Haute Fraîcheur des feuilles de citronnier pour un supplément de vivacité.

Eau de toilette Déclaration Haute Fraîcheur — Cartier — 112€ les 100 mL.

Stronger with you only, le parfum gourmand

Ce parfum s’ouvre sur des notes de pamplemousse, puis un coeur de lavandin et de géranium. L’accord marron glacé, inédit et signature emblématique de You, s’accorde avec de la vanille bourbon, pour un supplément de gourmandise qui n’a rien d’écoeurant mais séduira les palais sucrés et bons vivants.

Eau de toilette Stronger With You Only — Armani — 86€ les 100 mL.

Gentleman de Givenchy, l’option old school

Cette eau de parfum déploie en note de tête de l’essence de bergamote et un accord façon absolu de whisky écossais.

En coeur, des notes de châtaigne, d’iris et de résine. En note de fond, de l’essence de cèdre, de vétiver et de patchouli ajoutent de la verticalité à cet élixir qui séduira les palais fins, amateurs de spiritueux, au style vestimentaire plutôt habillé.

Eau de parfum Gentleman Réserve Privée — Givenchy — 109€ les 100 mL.

Les parfums de niche à se partager comme un secret

Réputée plus créative, la parfumerie de niche a l’art de proposer des compositions souvent plus audacieuses — ce qui peut être un risque si l’on connaît peu les goûts olfactifs de la personne aimée qu’on souhaite gâter.

Mais puisque la Saint-Valentin se prête aux hymnes amoureux, ce peut être l’occasion d’essayer des parfums éminemment sensuels, qui sauront durer toute la journée, jusqu’aux confidences sur l’oreiller.

Young Rose de Byredo, la couleur et l’odeur de l’amour

À l’occasion de la Saint Valentin, Byredo met en avant son parfum Young Rose en édition limitée, en collaboration avec l’artiste chinoise Chen Fenwan.

Spécialiste de l’artisanat du papier, cette dernière a créée une pochette-écrin unique qui se transforme en une poétique sculpture de papier une fois ouverte, afin de sublimer ce parfum qui n’a rien d’une rose classique.

La fleur tant déclinée en parfumerie se trouve ici annoncée par un puissant poivre de Sichuan et des graines d’ambrette, avec en fond des accords de musc d’ambre. Résolument mixte, le résultat se partage un peu, beaucoup, passionnément, à la folie.

Eau de parfum Young Rose — Byredo — 140€ les 50 mL.

La Nice Bergamote d’Antoine Maisondieu : dites-le avec des fleurs

Cette fragrance solaire se compose d’une bergamote juteuse sur un accord floral de rose, de jasmin et d’Ylang Ylang . En fond, du bois de cèdre et des fèves Tonka apportent un brin de chaleur gourmande à ce parfum annonciateur d’un éternel été en Méditerranée.

Eau de parfum Nice Bergamote — Essential Parfums — 75€ les 100 mL.

Musc invisible de Juliette has a gun, ou le musc réinventé

Odeur charnelle par excellence, le musc sert de de fond à des notes de coeur de fleur de coton, offrant une impression de draps froissés par l’amour.

En tête, de l’absolu de jasmin apporte juste ce qu’il faut de fraîcheur floral pour en faire le parfait parfum de peau, réconfortant, intime et sensuel, à porter aussi bien par Roméo que Juliette.

Eau de parfum Musc Invisible — Juliette has a gun — 110€ les 100 mL.

Il ne vous reste plus qu’à faire le plus dur. Choisir !

À lire aussi : 10 parfums « pour hommes » à offrir, ou à vous offrir parce qu’on s’en fout après tout

Crédit photo de Une : Leslie Lang pour Byredo.