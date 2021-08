Vous avez envie de miser sur un nouveau parfum pour cette rentrée 2021 ? Voici des jus à la hauteur de vos attentes.

Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la rentrée est toujours synonyme de renouveau. J’achète quelques vêtements, je réorganise mon bureau, je fais des to do de premières de la classe… Et par dessus tout, j’aime changer de parfum.

Oui je sais, il y a celles qui gardent leur fragrance toute une vie et puis il y a les gens comme moi qui aiment voguer au gré de la saisons et des envies. Si vous êtes dans mon cas, voici les jus en lice pour devenir l’odeur qui vous définit !

Le parfum Gucci Flora Gorgeous Gardenia

Conçu autours de la fleur de gardenia et de jasmin grandiflorum, le parfum Gucci Flora prolonge l’été avec un soupçon d’intensité en plus qui fait de lui le jus idéal pour la rentrée. Évidemment floral, moderne, mais aussi sucré grâce à la fleur de poirier et l’accord de sucre brun qu’il contient, il est doux et laisse un sillage délicat derrière lui.

Gucci Flora, Gucci, 75€ les 30ml

Le parfum Blanche de Byredo

En juillet dernier, Byredo a repensé le flacon de son parfum iconique baptisé simplement Blanche. Immaculé, épuré, cet écrin ressemble dorénavant au jus frais qu’il contient. Une odeur de vêtements propres qui convient bien au printemps, à l’automne et même à l’hiver.

Eau de parfum Blanche, Byredo, 135€

L’eau de parfum Fenty

L’eau de parfum de Fenty n’est pas encore sortie mais fait partie des nouveautés très attendues de l’automne 2021 ! Créé à Grasse, avec Jacques Cavallier-Belletrud, nez de la maison Vuitton, ce jus est un mélange de magnolia, de musc, de mandarine, de myrtille, d’absolu de rose bulgare, de géranium et de patchouli. On a hâte de le tester, pas vous ?

Eau de parfum, Fenty, bientôt disponible…

Le parfum Fleur de Figuier de Roger & Gallet

Le parfumeur Francis Kurkdjian a imaginé pour Roger & Galler une fragrance qui va vous permettre de vous faire vivre un été indien. Enrichi d’essences précieuses distillées de mandarine, de pamplemousse, de carvi, de muscs et de patchouli, ce parfum Fleur de Figuier est une ode au sud de la France et à cette sensation si douce de passer une journée d’été à l’ombre des arbres fruitiers.

Parfum fleur de figuier, Roger & Galler, 39,95€

Le parfum Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian

La maison Francis Kurkdjian célèbre les 250 ans de la cristallerie Baccarat en imaginant un jus, le Baccarat Rouge 540. Teinté de jasmin et d’éclats de safran, ce mélange audacieux offre une signature olfactive intense car il est relevé par l’ambre gris et le cèdre.

Baccarat Rouge 540, Maison Francis Kurkdjian, 125€

Alors, quel est le parfum sur lequel vous allez miser à la rentrée ?

