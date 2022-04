Le lait maternel dans l’eau du bain rend-il vraiment les bébés tout doux ?

Celui que l’on surnomme « l’or liquide » pourrait aussi avoir une utilité un peu plus surprenante…

Attendez donc un peu avant de jeter le lait que vous avez tiré il y a plusieurs jours dans l’évier de la salle de bains : il pourrait en avoir encore sous le capot !

Même si aucune étude scientifique ne l’affirme, le lait maternel, diffusé dans l’eau du bain de votre enfant, pourrait l’aider à avoir une peau toute douce.

Lait maternel dans l’eau du bain, qu’en penser ?

Nous avons posé la question à Laurence Netter, dermatologue. Pour elle, puisqu’il n’y a pas de preuves scientifiques sur le sujet, elle ne le recommande pas.

Il ne faut rien rajouter dans l’eau du bain, et ne pas laisser les enfants trop tremper dedans pour que leur peau ne se déshydrate pas.

Nous avons également demandé à notre sage-femme préférée, Anna Roy, ce qu’elle pensait de cette technique.

Effectivement, il n’y a pas d’études sur le sujet, mais c’est en tout cas sans danger pour le bébé. Si les parents veulent rajouter du lait, pourquoi pas ! L’efficacité n’a pas été prouvée, mais chacun fait ce qu’il veut, il n’y a aucune injonction à le faire !

Et côté pratique, comment on s’y prend ? Est-ce qu’on peut mettre du lait qui a trainé dans un biberon sur la table de nuit pendant des heures, sans risques ? Est-ce que le lait doit être frais, genre tout juste sorti du sein ?

La Leche League, l’association bien connue de soutien à l’allaitement maternel et source inépuisable de conseils, explique que le lait maternel, même pas frais et un peu tourné, peut être ajouté à l’eau du bain sans problème. Tout comme Cléopâtre qui était friande de bains au lait d’ânesse pour adoucir sa peau, le lait maternel aurait les mêmes vertus, le côté équidé en moins.

Pour rappel, le lait maternel à température ambiante n’a une durée de vie que de 4 à 6 heures lorsque les températures sont hautes ou 24h lorsqu’il fait 15 degrés. Au frigo, il peut se conserver 5 à 8 jours, et bien plus lorsqu’il est congelé.

Mélanger le lait dans le bain, ça marche vraiment ?

Si rajouter du lait maternel dans l’eau du bain du bébé n’a pas de vertus prouvées scientifiquement mais que c’est sans danger, qu’en pensent celles qui l’utilisent au quotidien ?

Nous avons demandé à plusieurs mères allaitantes, utilisatrices de cette technique, ce qu’elles en pensent.

Pour Kath, le lait maternel a plusieurs vertus : « j’ajoutais aussi des flocons d’avoine, et le mélange lait de boobs et avoine était magique ! ». Elle utilisait également son lait pour nettoyer le nez et les yeux de son bébé et décoller ses croûtes de lait.

Pauline, quant à elle, n’a pas vu de grandes différences : « j’ai un peu tout essayé, les poudres, le lait maternel… d’autres trucs, mais rien n’y faisait sur sa peau ! Il se gratte sans cesse. Je suis pareil, et c’est passé adulte. »

Agathe, dont l’eau du robinet est particulièrement calcaire, remarque que la peau de son bébé est plus douce lorsqu’elle utilise son lait dans le bain : « quand on ne met pas de lait, mon bébé a tendance à faire de l’eczéma plus facilement ! Sa peau est plus douce avec le lait ».

Mais elle ne s’arrête pas là : Agathe fabrique même du savon avec son propre lait, que toute la famille utilise. Sa recette ? « Du savon d’Alep, de l’huile d’amande douce et du lait maternel ! On se lave aussi avec ce savon, mon conjoint et moi, et c’est clairement adoucissant et cicatrisant ».

Une recette de savon avec du maternel ? Ok, on a besoin d’en savoir plus.

Ce bébé semble heureux d’avoir une baignoire à sa taille. Crédits :

Henley Design Studio / Pexels

Comment fabriquer du savon au lait maternel ?

Nous avons fouillé dans tout internet pour trouver LA meilleure recette, et c’est sur le site de la marque (géniale) de vêtements d’allaitement TajineBanane que nous avons trouvé celle qui semble être la plus plébiscitée par les mères allaitantes. La voici :

• 100ml de lait

• 100g de copeaux de savon d’Alep (ou de Marseille)

• 3 cuillères à soupe d’huile de coco

• 2 cuillères à soupe de miel

• Optionnel : 25 gouttes d’huile essentielle compatible grossesse et allaitement (comme de la vanille ou mandarine par exemple)

TajineBanane explique la marche à suivre, relativement simple :

« Faire fondre touuuut doucement dans une casserole au bain-marie. On garde les gouttes d’huile essentielle de côté pour le moment. Mélanger régulièrement votre potion. Une fois votre mixture homogène et bien fondue vous pouvez la retirer du feu et y ajouter si vous le voulez les quelques gouttes d’huile essentielle. Assez vite il faut mouler vos petits savons, pour cela privilégiez des moules en silicone, style moule à muffin. Si vous en avez en Pat Patrouille ça peut le faire aussi.

Laisser bien vos moules une nuit au frigo – assurez-vous qu’ils soient bien figés avant de démouler vos savons.

Dernière étape qui mettra votre patience à l’épreuve, trouvez un endroit frais et sec et laissez reposer vos savons environ un mois avant de pouvoir baigner bébé avec ! »

Alors, qui va se la jouer façon Cléopâtre des temps modernes et prendre un petit bain de lait maternel cette semaine ?

Crédit photo image de une : Valeria Zoncoll / Unsplash