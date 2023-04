Un guide de l’allaitement maternel gratuit est disponible !

Le site internet de Santé publique France vient de mettre en ligne un guide gratuit sur l’allaitement maternel, sans pression, sans jugement, et très pédagogique.

Vous souhaitez allaiter votre enfant à naître ? Vous vous posez des questions sur la mise au sein ? Vous ne savez pas comment sevrer votre bébé ? Vous avez des difficultés à le nourrir ? Un guide gratuit et téléchargeable est disponible, et c’est une bonne chose.

À lire aussi : Les mères allaitantes continuent d’être discriminées dans l’espace public

Le guide de l’allaitement maternel, en téléchargement gratuit

Conçu par et pour des spécialistes de l’allaitement maternel (professionnels de santé, consultants en lactation, représentants d’associations et d’institutions), ce guide apporte les recommandations les plus récentes sur le sujet.

Mis en ligne par Santé publique France, ce guide a pour objectif de répondre aux questions des femmes souhaitant allaiter, leur apporter des conseils pratiques, des adresses utiles, des ressources, et de leur proposer un accompagnement dans la poursuite de l’allaitement maternel au jour le jour.

Sans jugement ni pression, sans culpabilisation à l’égard de celles qui ne veulent ou ne peuvent allaiter, incluant la place du co-parent dans l’allaitement et avec des images et illustrations sans filtre, ce guide peut s’avérer fort utile pour toutes celles qui souhaitent se renseigner ou approfondir le sujet.

Téléchargement du guide de l’allaitement maternel