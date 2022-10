Les mères allaitantes continuent d’être discriminées dans l’espace public

Il y a quelques jours, la Semaine mondiale de l’Allaitement maternel battait son plein. À cette occasion, Madmoizelle a rencontré Alison Cavaillé, fondatrice de la marque de vêtement d’allaitement Tajine Banane.

En 2022, allaiter dans les lieux publics est toujours mal vu. C’est malheureusement un fait dont beaucoup de mères allaitantes peuvent attester, puisqu’elles sont 17% à se sentir discriminées dans l’espace public dès lors qu’elles doivent donner à manger à leur bébé à l’extérieur de chez elle.

Allaiter partout, tout le temps, mais en se cachant

À l’occasion de la Semaine mondiale de l’Allaitement maternel, nous avons pu suivre Alison Cavaillé, la fondatrice de la marque Tajine Banane, qui a décidé, comme chaque année, de dénoncer les discriminations visant l’allaitement dans les lieux publics.

Cette année, elle a imaginé et donné vie à une campagne d’affichage à Paris, Bruxelles et Marseille, collant pas moins de 8 000 affiches partout dans les villes. Sur ces images, on peut y voir une femme allaitant son bébé dans un restaurant, dans un bus, ou encore au Louvre avec Jasmin, la femme qui avait conduite vers les toilettes du musée pour nourrir son enfant.

Sur chacune de ces photos, un commentaire issu des réseaux sociaux était aussi affiché, abject et réel, en réaction à la vision d’une femme allaitante.

Nous l’avons suivi lors de sa journée à Paris :

Le droit d’allaiter partout, tout le temps

En France, allaiter est un droit, même s’il est trop souvent bafoué. En France, personne ne peut interdire d’allaiter dans les lieux publics.

Mais si aucune loi n’interdit d’allaiter dans l’espace public, il n’y a pas non plus encore de loi pour garantir le droit d’allaiter à l’extérieur de chez soi.

En ce sens, plusieurs députés français ont déposé l’année dernière une proposition de loi pour sanctionner toute personne qui tenterait d’interdire à une femme d’allaiter dans un lieu public. Cette loi, pas encore adoptée à ce jour, a été renvoyée en commission, et elle pourrait être validée à l’avenir.

Allaiter n’est pas un acte d’exhibition sexuelle

Avis aux détracteurs anti-allaitement dans l’espace public : l’allaitement n’est pas un acte d’exhibition sexuelle. L’article 222-32 du Code pénal, qui définit l’exhibition sexuelle, dit que l’exhibition sexuelle est quand on impose à la vue d’autrui la commission explicite d’un acte sexuel, qu’il soit réel ou simulé. L’allaitement est l’action de nourrir de son lait son enfant, donc ce n’est rien de sexuel.

Crédit photo image de une : TajineBanane