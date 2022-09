The Uncover, la campagne géniale pour l’allaitement dans les lieux publics

La campagne de sensibilisation #theuncover a pris place dans la rue et sur les réseaux sociaux. Mais au fait, qu’est-ce que c’est ?

Vous avez peut-être vu les photos fleurir dans votre feed Instagram, ou peut-être même que vous avez vu la scène en vrai, dans la rue, à la terrasse d’un café ou sur un banc.

Le projet The Uncover est une sur-couverture en trompe-l’œil qui transforme quiconque lit un magazine en extérieur en personne allaitante. Le but de cette opération ? Démocratiser l’allaitement dans les lieux publics, acte qui reste une source de critiques pour 17% des femmes qui allaitent en extérieur, d’après une étude Lansinho réalisée en juin 2021.

The Uncover, la campagne pour démocratiser l’allaitement

Le concept a été lancé afin d’interpeller le gouvernement sur le manque de texte officiel encadrant l’autorisation et la démocratisation de l’allaitement dans les lieux publics. En effet, si aucune loi ne prohibe l’allaitement dans l’espace public en France, aucun texte officiel ne le protège non plus.

Un ensemble de partenaires, composés de la marque française de vêtements d’allaitement FRIDA etc., mais aussi de la Coordination Française pour l’Allaitement Maternel (COFAM), nos consœurs de Magicmaman et le collectif les Allaitantes des bancs publics s’unissent pour partager cette campagne et la diffuser au plus grand nombre.

À l’aide de ces sur-couvertures de magazines — que l’on peut imprimer soi-même sur le site de The Uncover, mais aussi grâce à une pétition, il est possible facilement de participer à cette opération. De nombreuses personnalités, sage-femmes, et personnes allaitantes ont déjà partagé leurs photos sur Instagram sous le hashtag #TheUncover :

L’actualité ne cesse de rappeler que l’allaitement dans les lieux publics n’est pas toujours accepté, comme avec cet agent de sécurité du Louvre qui avait demandé à une mère d’allaiter son bébé dans les toilettes, ou encore ces agents de sécurité de Disneyland qui avaient demandé à une mère d’allaiter ailleurs que sur un banc, et cette personne qui avait osé gifler une mère qui donnait le sein en extérieur.

Les exemples ne manquent malheureusement pas. On vous en parlait déjà dans notre article sur le male gaze et l’allaitement : il est primordial que le fait d’allaiter dans les lieux publics soit normalisé, à l’aide, notamment, de campagnes comme celles de The Uncover.

Comme nous l’expliquions précédemment, cette « normalisation du sein dans l’espace public va nous permettre, au fur et à mesure, de désexualiser les seins, d’empouvoirer le corps des femmes, de ne pas confiner les mères allaitantes à l’espace privé, et de limiter les entraves à l’allaitement. »

Crédit photo image de une : comptes Instagram de « C’est à Cherbourg » et Camille Lacourt

