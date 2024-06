Femmes enceintes et allaitantes, attention à votre consommation de tisane de fenouil

Souvent conseillée aux femmes enceintes et allaitante pour stimuler la lactation, la tisane de fenouil est dans le viseur de l’Agence européenne des médicaments, qui la soupçonnent d’avoir des « effets cancérigènes ».

C’est un peu une « recette de grand-mère », qui passait de génération en génération de femmes, souvent même recommandée par le corps médical, à commencer par les sages-femmes : les tisanes de fenouil, censées stimuler la lactation lorsque l’on allaite son enfant ou qu’on prévoit de le faire. Elle est même parfois conseillée pour les nourrissons, lorsque ces derniers sont sujets aux coliques ou ont un transit difficile.

Mais cette boisson chaude, réalisée à base de graines de fenouil, ne serait pas sans danger pour la santé lorsqu’elle est consommée « de manière excessive ».

Un possible risque cancérigène

Cette alerte émane de l’Agence européenne des médicaments (EMA). Dans un communiqué daté du 31 janvier 2024, l’instance sanitaire, et plus particulièrement son Comité des médicaments à base de plantes (HMPC) font état de « plusieurs études » menées sur des rongeurs et sur des cellules hépatiques humaines in vitro qui « ont montré les effets cancérigènes et génotoxiques de l’estragole ». L’estragole est un composé organique aromatique que l’on retrouve dans divers plantes, dont le fenouil. Il est aussi suspecté d’être génotoxique, c’est-à-dire d’altérer l’ADN.

Pour éviter tout risque, l’Agence européenne du médicament recommande donc aux adultes de ne pas dépasser « la valeur de 0,05 milligramme d’estragol par personne par jour ».

Elle s’adresse aussi particulièrement aux femmes enceintes et allaitantes, pour qui les risque de la consommation de tisane de fenouil « n’a pas été établie ». Aussi, « en l’absence de données suffisantes, l’utilisation pendant la grossesse et l’allaitement n’est pas recommandée ».

Contactée par BFMTV.com, Sylvie Michel, professeure et membre de l’Académie nationale de Pharmacie, explique que « pour les femmes enceintes, cela peut passer au niveau du foetus. Les enfants immatures quant à eux ont plus de difficulté à métaboliser certaines substances. L’EMA vise donc à protéger contre un risque de cancer ».

C’est aussi pour cette raison que l’EMA déconseille fortement l’utilisation de tisane de fenouil auprès des enfants de moins de quatre ans.

Informer des risques sans faire peur

S’il convient donc de consommer avec prudence la tisane de fenouil, il ne faut pas non plus se montrer trop alarmiste, a déclaré à BFMTV.com Eliette Bruneau, présidente de l’association nationale des sages-femmes libérales en France.

« Il ne faut pas faire peur à toutes ces femmes qui auraient consommé du fenouil, il faut avertir des risques mais sans faire peur. Des études ont été faites in vitro, il faudrait maintenant des études in vivo, il faudrait que cette alerte donne lieu à davantage d’études. »

